Как писать слово "бог" – с большой или строчной буквы? Есть три основных правила

Анна Боклажук
Моя Школа
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Как писать слово 'бог' – с большой или строчной буквы? Есть три основных правила

По действующей редакции украинского правописания слова "бог" и "господь" не всегда пишутся с заглавной буквы. Есть три основных правила, объясняющих это.

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Со строчной буквы правильно писать, если это не обращение к Богу. Детальнее об этом рассказывает учительница украинского языка из Харькова Наталья Сорокина на своей странице в Instagram.

Как писать слово "бог" – с большой или строчной буквы? Есть три основных правила

Три правила, когда "бог" пишем с малой:

В устоявшихся словосочетаниях, которые передают эмоциональную оценку разговорного общения:

  • бог знает когда (неизвестно когда);
  • господь с тобой (удивление, отрицание);
  • бог с ним (знак согласия или примирения);

Являются эмоциональными возгласами:

  • боже избавь;
  • господи боже мой;
  • ей-богу!

Как наименование богов и богинь политеистических религий:

  • бог Посейдон;
  • бог Перун;
  • богиня Гера.

Филолог Ксения Тараненко на YouTube-канале ProМовУ рассказала, что с заглавной буквы нужно писать имена Бога – Господь, Спаситель, Всевышний, Творец, а также слова: Троица, Святая Троица, наименование лиц Святой Троицы и слово Богородица.

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