Как писать слово "бог" – с большой или строчной буквы? Есть три основных правила
По действующей редакции украинского правописания слова "бог" и "господь" не всегда пишутся с заглавной буквы. Есть три основных правила, объясняющих это.
Со строчной буквы правильно писать, если это не обращение к Богу. Детальнее об этом рассказывает учительница украинского языка из Харькова Наталья Сорокина на своей странице в Instagram.
Три правила, когда "бог" пишем с малой:
В устоявшихся словосочетаниях, которые передают эмоциональную оценку разговорного общения:
- бог знает когда (неизвестно когда);
- господь с тобой (удивление, отрицание);
- бог с ним (знак согласия или примирения);
Являются эмоциональными возгласами:
- боже избавь;
- господи боже мой;
- ей-богу!
Как наименование богов и богинь политеистических религий:
- бог Посейдон;
- бог Перун;
- богиня Гера.
Филолог Ксения Тараненко на YouTube-канале ProМовУ рассказала, что с заглавной буквы нужно писать имена Бога – Господь, Спаситель, Всевышний, Творец, а также слова: Троица, Святая Троица, наименование лиц Святой Троицы и слово Богородица.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о словах-хамелеонах в украинском языке.
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