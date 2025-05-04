Как писать слово 'бог' – с большой или строчной буквы? Есть три основных правила

По действующей редакции украинского правописания слова "бог" и "господь" не всегда пишутся с заглавной буквы. Есть три основных правила, объясняющих это.

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Со строчной буквы правильно писать, если это не обращение к Богу. Детальнее об этом рассказывает учительница украинского языка из Харькова Наталья Сорокина на своей странице в Instagram.

Три правила, когда "бог" пишем с малой:

В устоявшихся словосочетаниях, которые передают эмоциональную оценку разговорного общения:

бог знает когда (неизвестно когда);

господь с тобой (удивление, отрицание);

бог с ним (знак согласия или примирения);

Являются эмоциональными возгласами:

боже избавь;

господи боже мой;

ей-богу!

Как наименование богов и богинь политеистических религий:

бог Посейдон;

бог Перун;

богиня Гера.

Филолог Ксения Тараненко на YouTube-канале ProМовУ рассказала, что с заглавной буквы нужно писать имена Бога – Господь, Спаситель, Всевышний, Творец, а также слова: Троица, Святая Троица, наименование лиц Святой Троицы и слово Богородица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о словах-хамелеонах в украинском языке.

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