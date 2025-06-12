Как планируют повышать зарплату учителям: заместитель Лисового описала модель и намекнула на минимальный размер

Министерство образования и науки разработало новую систему оплаты труда педагогических работников. Изменится не только сама зарплата, но и сам принцип ее начисления. Кроме того, новые подходы будут касаться не только учителей школ, но воспитателей и преподавателей профессиональных образовательных учреждений.

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Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, передает Новая украинская школа. По ее словам, вводиться новая система будет поэтапно и при благоприятных условиях. Новая модель начисления зарплат будет предусматривать не только занятость на уроках, но и другие виды работы, которые сейчас не оплачиваются. Так, минимальная зарплата может равняться трем минимальным зарплатам в Украине.

"В решении этого вопроса очень многое зависит от изменения ситуации в нашей стране. Глобально это о компоненте безопасности, потому что она будет влиять на структуру нашего государственного бюджета и на то, будет ли дальше продолжать финансироваться гуманитарная сфера и образование, в том числе, за счет налогоплательщиков других стран, а не украинцев. Это не значит, что мы должны просто сидеть в ожидании желаемых, но непонятных по времени изменений и не делать никаких проектов. Должно быть понимание того, сколько нужно средств, какие этапы внедрения, и эту "домашнюю работу" Министерство образования и науки уже выполнило", – отметила Кузьмичева.

"Сейчас не могу сказать конкретные цифры. Мы сейчас говорим о том, что минимальная гарантированная зарплата - это та норма закона, которая откладывается, это о трех минимальных заработных платах. Если применить эту норму, то глобально дополнительных средств в систему нужно около 200 миллиардов гривен. Это для того, чтобы средняя зарплата учителя была условно 24 000 гривен", – добавила она.

По ее словам, изменения касаются не только роста денег, но подходов к тому, за что именно учитель получает свою зарплату, какова ее структура. Чиновница отметила, что образовательное ведомство не владеет структурой зарплат в регионах, ведь это регулируют учебные заведения самостоятельно.

"Вариации даже обязательных надбавок и доплат очень зависят от финансовой ситуации на местах. Поэтому видение (и не просто видение, а прямо прописанное, достаточно детализировано), оно есть. Оно ждет как минимум каких-то стимулов или сигналов к тому, что можно переходить на этапы постепенного внедрения", – сказала Кузьмичева.

Она отметила, что для образовательной системы не получится поднять зарплату только учителям – надо поднимать зарплаты всем работникам в сфере образования. А для этого нужно сотни миллиардов дополнительных средств.

По словам заместителя министра образования, новую систему начисления зарплат было бы проще испытать на пилотных лицеях, которые участвуют в реформе старшей школы, но вводить такое не будут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все школьные учителя получат надбавки к зарплате.

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