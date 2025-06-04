Все школьные учителя получат надбавки к зарплате: кто может рассчитывать на максимальный размер

С 1 сентября 2025 года украинским учителям увеличат надбавки к зарплатам минимум до 2000 гривен. Доплаты должны получать все педагоги, независимо от того, есть ли в громадах деньги или нет.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время брифинга. Чиновник предостерег местные громады от манипуляций. Он подчеркнул, что выплаты будут делаться из отдельной субвенции и рассчитываться отдельно для каждого учителя.

"Важно понимать, что эта доплата является обязательной для всех учителей, для всех педагогических работников наших школ, независимо от того, есть ли деньги в громадах или нет. Ведь это отдельная субвенция, которая имеет свой фонд, она отдельно рассчитывается для каждого педагогического работника и поступает из государственного бюджета в местные бюджеты", – сказал Сташкив.

Он также отметил, что минимальные доплаты получат все учителя, даже если они имеют незначительную педагогическую нагрузку. Если же они работают сверх ставки, то будут иметь большие выплаты.

По словам чиновника, в отдельных громадах фиксируют случаи, когда учителям уменьшают другие доплаты, чтобы компенсировать рост зарплаты, однако фактически ничего не меняется в выплатах. Кроме того, есть громады, которые не могут собрать сессию, чтобы принять субвенцию на доплаты учителям. Сташкив назвал такие случаи недопустимыми и заявил, что Министерство образования и науки реагирует на такие ситуации и работает с громадами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как происходит доплата за классное руководство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!