Как происходит доплата за классное руководительсто: разъяснение МОН

Доплата за классное руководительство составляет 20% должностного оклада для педагогов в 1–4 классах, а также 25% ставки зарплаты учителям в 5–11 классах. Начисление средств предусмотрено Инструкцией о порядке начисления оплаты работников образования.

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На этом отмечает консультант по вопросам социально-экономической защиты Елена Пилипенко на официальном сайте Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки в Facebook. Она рассказывает, что доплата за классное руководительство не зависит от объема погрузки учителя и устанавливается в соответствии с тарифной ставкой.

"Доплата устанавливается учителям и другим педагогическим работникам в 1–4 и подготовительных классах в заведениях общего среднего образования, а также преподавателям, старшим преподавателям, мастерам производственного обучения и другим педагогическим работникам (кроме руководящих) в заведениях профессиональной (профессионально-технической) 5% должностного оклада (ставки заработной платы) – учителям и другим педагогическим работникам в 5–11 (12) классах в учреждениях общего среднего образования", – отмечает эксперт.

Если учителю повышают должностной оклад, доплата за классное руководительство также растет, говорит специалист. В то же время, когда в классе меняется количество учеников, перерасчет размера доплаты не производится, кроме случаев, когда тарификация педагогических работников составляется на начало первого и второго полугодия.

"Такая доплата в классах (группах) учреждений общего среднего образования с количеством учеников менее 12 человек, учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – менее 20 человек осуществляется в размере 50% соответствующих размеров доплат. Указанная норма не распространяется на специальные классы (группы), для которых нормативами предусмотрена меньшая наполняемость", – объясняет Пилипенко.

Если классным руководителем не может быть учитель, то назначить на эту должность могут руководящие работники, которые и будут получать доплату.

"В соответствии с Постановлением № 1391 руководящим работникам учебных заведений, которые выполняют преподавательскую работу в этом учебном заведении, разрешается устанавливать доплату за классное руководительство в случае невозможности возложения обязанностей классного руководителя на другого педагогического работника", – рассказывает эксперт.

В случае, когда классный руководитель заболел и его заменяет другой учитель, то доплата должна производиться педагогу на замене на период болезни школьному преподавателю.

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