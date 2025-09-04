Как по-русски будет 'кладовка': помнят не все

В бытовой речи иногда используют слово "кладовка". Им обозначают небольшую комнату или помещение, где хранятся вещи "на всякий случай": закрутки, инструменты, сезонная одежда или бытовые мелочи.

Это типичный пример русизма. В украинском литературном языке этого слова нет. Как правильно его перевести – читайте в материале OBOZ.UA.

Самый распространенный и точный вариант – "комора". От него происходит и профессиональное название – "комірник", то есть человек, который отвечает за сохранность имущества или запасов.

Однако украинский язык сохранил немало других слов для обозначения такого помещения. В зависимости от размера, расположения или функции употребляли:

комірка,

комірчина,

коморчина,

кумора,

закомірок,

закамарок,

закомори,

закапелок,

сховок,

прикомірок/прикоморок.

Каждое из этих слов имело собственные оттенки значения: могло обозначать отдельное здание, пристройку или маленькую комнату в доме. Сегодня эти разграничения почти стерлись, особенно в городской среде, где все подобные помещения выполняют одинаковую функцию – хранить то, что нужно не каждый день.

Слово "комірка" имеет еще более широкое применение и в современном быту. Его используют не только в значении маленькой комнаты дома, но и в финансовой и сервисной сфере: "банківська комірка" для хранения ценных вещей, ячейка или камера хранения на вокзалах, "комірки" в супермаркетах для сумок или лишних вещей.

