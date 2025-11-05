Как по-украински назвать 'кольцо': лучшие варианты

Украинский язык активно развивается, расширяет сферу употребления и возвращает исконные слова, вытесненные кальками. В то же время значительное количество русских заимствований продолжает бытовать в повседневной речи.

Одним из таких является слово "кольцо". В зависимости от контекста, оно переводится несколькими разными словами, отражающими более точное значение. OBOZ.UA рассказывает, как перевести эту лексему на украинский.

Когда речь идет о чем-либо, что имеет форму круга, на украинском говорим "кільце" или "коло".

Это может быть дверное кольцо, транспортное кольцо, кольцо укреплений – словом, замкнутое пространство или форма.

Примеры:

Дорога описує навколо міста широке кільце.

Ворота прикрашало важке бронзове дверне кільце.

Міські передмістя розросталися новими колами вулиць.

Слово "кольцо" – не русизм. Оно встречается в летописях и фольклоре.

В значении украшения на пальце вариантов перевода даже больше, и каждый имеет свою поэтику.

Каблучка – самое употребительное слово, особенно когда речь идет о женском украшении.

Перстень – более древнее, торжественное слово, часто мужское или символическое (родовой, гербовый, с камнем).

Обручка – знак супругов.

Обідець – нежное народное слово, распространенное в фольклоре.

Примеры:

Він надів їй на палець тонку каблучку з білим камінцем.

На руці отамана сяяв срібний перстень.

Золота обручка стискає палець і серце водночас.

Уві сні скотився з мізинця мій загублений обідець.

Интересно, что уменьшенная форма "колечко" – тоже вполне украинская, но в бытовом стиле: детское колечко, сахарное колечко, колечко из теста.

В военной или образной речи "кольцо" имеет множество точных украинских соответствий: оточення, облога, блокада, кільце, кліщі, казан, обхват.

Выбор зависит от ситуации:

Военное окружение – когда войска со всех сторон заперты врагом.

Котел – народный военный термин для ловушки, из которой нет выхода.

Клещи или обхват – когда враг подступает с двух сторон.

А кольцо блокады – образ, который остался даже в публицистике.

Примеры:

Військові опинилися в щільному оточенні біля Іловайська.

Під Корсунем ворогу влаштували справжній казан.

Ворог стягнув сили й замкнув кільце довкола міста.

