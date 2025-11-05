Как по-украински назвать "кольцо": лучшие варианты
Украинский язык активно развивается, расширяет сферу употребления и возвращает исконные слова, вытесненные кальками. В то же время значительное количество русских заимствований продолжает бытовать в повседневной речи.
Одним из таких является слово "кольцо". В зависимости от контекста, оно переводится несколькими разными словами, отражающими более точное значение. OBOZ.UA рассказывает, как перевести эту лексему на украинский.
Когда речь идет о чем-либо, что имеет форму круга, на украинском говорим "кільце" или "коло".
Это может быть дверное кольцо, транспортное кольцо, кольцо укреплений – словом, замкнутое пространство или форма.
Примеры:
Дорога описує навколо міста широке кільце.
Ворота прикрашало важке бронзове дверне кільце.
Міські передмістя розросталися новими колами вулиць.
Слово "кольцо" – не русизм. Оно встречается в летописях и фольклоре.
В значении украшения на пальце вариантов перевода даже больше, и каждый имеет свою поэтику.
- Каблучка – самое употребительное слово, особенно когда речь идет о женском украшении.
- Перстень – более древнее, торжественное слово, часто мужское или символическое (родовой, гербовый, с камнем).
- Обручка – знак супругов.
- Обідець – нежное народное слово, распространенное в фольклоре.
Примеры:
Він надів їй на палець тонку каблучку з білим камінцем.
На руці отамана сяяв срібний перстень.
Золота обручка стискає палець і серце водночас.
Уві сні скотився з мізинця мій загублений обідець.
Интересно, что уменьшенная форма "колечко" – тоже вполне украинская, но в бытовом стиле: детское колечко, сахарное колечко, колечко из теста.
В военной или образной речи "кольцо" имеет множество точных украинских соответствий: оточення, облога, блокада, кільце, кліщі, казан, обхват.
Выбор зависит от ситуации:
- Военное окружение – когда войска со всех сторон заперты врагом.
- Котел – народный военный термин для ловушки, из которой нет выхода.
- Клещи или обхват – когда враг подступает с двух сторон.
- А кольцо блокады – образ, который остался даже в публицистике.
Примеры:
Військові опинилися в щільному оточенні біля Іловайська.
Під Корсунем ворогу влаштували справжній казан.
Ворог стягнув сили й замкнув кільце довкола міста.
