Как побуждать школьников меньше пользоваться гаджетами и быть активными: советы ВОЗ

Исследования показывают, что современные школьники используют смартфоны слишком много – гаджеты они применяют не только для развлечений, но и для обучения. В то же время, чрезмерное "залипание" в телефонах, планшетах и ноутбуках может помешать им заниматься физической активностью, что негативно влияет на общее состояние здоровья.

Видео дня

Во Всемирной организации здравоохранения родителям и педагогам дали советы по побуждению детей больше двигаться и меньше времени проводить перед экранами электронных устройств.

По рекомендациям организации, дети до 2 лет вообще не должны использовать электронные устройства, а малыши до 4 лет – не больше одного часа в день.

Что касается старших детей и взрослых существует ограничение – максимум два часа ежедневно за экранами.

В то же время, учитывать стоит не только количество времени, проведенного за гаджетами, но и качество взаимодействия. До сих пор часть украинских детей учатся в дистанционном формате, так что проводят больше времени за компьютерами и планшетами.

Как уменьшить количество времени, которое ребенок проводят за гаджетами

Используйте таймеры и делайте перерывы. Время, проведенное за планшетом или телефоном, проходит незаметно, поэтому звуковое оповещение может помочь ребенку вовремя остановиться. Будильник вовремя предупредит ребенка об изменении активности, так можно предотвратить разочарование и слезы, когда нужно будет отложить электронное устройство.

Будьте креативными. Обычным предметам можно найти интересное применение – построить "халабуду" из стульев, устроить домашний театр, почитать вместе книги, порисовать или сделать поделку.

Установите время без гаджетов. Дома должны быть установлены правила, по которым в определенное время все члены семьи отказываются от использования смартфонов.

Не используйте электронные устройства для поощрения или наказания ребенка. Такие практики делают планшет или смартфон еще более важными для него.

Минимизируйте влияние гаджетов дома. Родителям советуют не ставить компьютер в спальне ребенка, поскольку это приводит к физической изоляции членов семьи и уменьшению взаимодействия, а также увеличению количества экранного времени.

Уменьшайте количество экранного времени постепенно. Если у ребенка уже есть проблема с большим количеством времени с гаджетами, убавляйте это время пошагово.

В Минздраве также советуют родителям заботиться о том, чтобы в жизни детей хватало других видов активности, кроме использования гаджетов – стоит чаще выходить на прогулки или играть в спортивные игры.

В перерывах между онлайн-обучением или после окончания дня в школе, следует привлекать детей к другим делам и двигательной активности.

Как сообщал OBOZ.UA, новое исследование показало, что только 14% детей от трех до четырех лет достаточно занимаются физической активностью, спят и мало времени "залипают" в гаджетах. Ученые подчеркнули, что подобные результаты вызывают обеспокоенность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!