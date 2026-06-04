Как подать заявление на поступление в университет через электронный кабинет: пошаговая инструкция

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начинается 1 июля и заканчивается 15 октября 2026 года. Абитуриенты могут подать до пяти заявлений на бюджет без ограничения по количеству специальностей, и до 5 заявлений на контракт. В каждом из заявлений необходимо указать приоритетность от 1 до 10, где 1 – это самая высокая, а 10 – соответственно, самая низкая.

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Для того чтобы подать электронное заявление на поступление, необходимо авторизоваться в е-кабинете, указать в соответствующем поле собственный номер телефона и загрузить цветное фото соответствующего возраста (размер 3х4, формат.jpg). После предварительно выполненных шагов система автоматически разблокирует возможность подачи е-заявлений, информирует Еducation.ua.

Документы на поступление нужно подавать через электронный личный кабинет абитуриента, который регистрируется во время вступительной кампании на сайте Единой государственной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Как создать электронный кабинет

Для того, чтобы зарегистрировать электронный кабинет абитуриентам необходимо предоставить:

адрес электронной почты;

пароль;

серию и номер документа о полученном образовании (например, об общем среднем образовании);

реквизиты сертификата НМТ или иного документа, удостоверяющего уровень образования;

тип и номер (серия и номер) документа, удостоверяющего личность, или идентификационный код — для подтверждения личности в отдельных случаях.

Если данные, которые абитуриент предоставит при регистрации, совпадут с данными реестров ЕГЭБО, абитуриенты получат ссылку на активацию личного кабинета.

В случае возникновения проблем с созданием электронного кабинета или расхождения данных, абитуриенты могут обратиться в приемную комиссию вуза и предоставить документы для создания личного электронного кабинета и загрузки копий документов.

Как написать мотивационное письмо

Чтобы написать мотивационное письмо, абитуриентам необходимо узнать требования, которые каждое учебное заведение прописывает в своих Правилах приема документов. Эти требования помогут сориентироваться как приемная комиссия будет оценивать в вашем мотивационном письме, соответственно, что вам нужно написать.

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