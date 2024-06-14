Как подать жалобу на нарушение во время НМТ-2024 и что должно быть в заявлении
Если во время проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) произошло нарушение, поступающий имеет право подать апелляционное заявление. Сделать это нужно во временном экзаменационном центре до выхода из него в день экзамена.
После подачи заявления его рассматривает регламентная комиссия в течение трех рабочих дней, сообщает Оsvita.ua. Поступающему могут отказать в удовлетворении документа из-за того, что нарушение не было подтверждено, либо не повлияло на результаты теста. Также обращения могут удовлетворить.
Если регламентная комиссия одобряет поданное заявление, то участник НМТ может подать ходатайство в апелляционную комиссию, чтобы аннулировать результаты экзамена. Также это предоставит право поступающему принять участие в дополнительной сессии.
Решение по поданному заявлению поступающий получит на следующий день после его принятия.
В то же время у абитуриента есть возможность обжаловать решение регламентной комиссии, обратившись в апелляционную. Это нужно сделать не позднее чем через три рабочих дня с даты отправки решения региональным центром оценивания качества образования.
Участник НМТ может обжаловать решение регламентной комиссии по результатам рассмотрения заявления о нарушении процедуры, принятое к нему путем подачи в апелляционную комиссию заявления об обжаловании решения регламентной комиссии.
В заявлении об обжаловании решения регламентной комиссии должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- индивидуальный налоговый номер (при наличии), а в случае его отсутствия – номер документа, на основании которого осуществлена регистрация;
- дату прохождения НМТ, процедура проведения которого оспаривается, с указанием изменения;
- номер контактного телефона;
- обоснование причины обжалования решения регламентной комиссии;
- дату составления заявления.
Также к нему нужно добавить копию соответствующего выписки из протокола заседания регламентной комиссии.
Апелляционная комиссия может удовлетворить обращение поступающего, что позволит ему принять участие в дополнительной сессии. Если факт нарушения не будет подтвержден, абитуриенту могут отказать.
Результаты рассмотрения заявления участник экзамена должен получить в течение пяти рабочих дней со дня принятого решения.
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