Как подготовить ребенка к переводу часов на зимнее время: советы родителям

В Украине в воскресенье, 27 октября, переведут часы на зимнее время – на один час назад. К переходу следует готовиться заранее, потому что это влияет на организм человека, а особенно – на организм ребенка.

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В этот день стрелки часов в Украине, вероятно, переведут в последний раз – в июле 2024 года парламент принял закон, предусматривающий отказ от перевода часов на летнее время. Документ должен пописать президент Владимир Зеленский.

В конце октября сезонного перехода времени не избежать, поэтому OBOZ.UA собрал советы родителям, как сделать это максимально комфортно для детей.

Чтобы легче адаптировать организм к переводу часов на час назад (а это означает, что спать ребенку придется на час меньше), стоит начать подготовку за несколько недель заранее.

Эксперты советуют каждые 2-3 дня смещать время отхода ко сну и пробуждение на 10-15 минут. Этот плавный переход поможет организму ребенку не заметить изменений.

Кроме того, и детям, и взрослым важно придерживаться сбалансированного питания, получать от пищи достаточное количество витаминов, больше двигаться и проводить время на свежем воздухе. Эти правила актуальны не только во время перевода часов за зимнее время, но и на протяжении всего года.

За несколько часов до сна ребенку следует отложить телефон и выключить телевизор в пользу спокойного чтения. Физическую активность лучше перенести на утренние часы, а перед сном прогуляться. За полчаса до сна спальню следует подготовить: обеспечить тишину, уменьшить освещение.

Также не стоит забывать о необходимой продолжительности сна: детям школьного возраста нужно 9-12 часов, а подросткам – 8-10 часов. Соблюдение этих рекомендаций поможет организму плавно перейти на новый режим и избежать проблем со сном.

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