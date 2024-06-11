Как получить документы об образовании, находясь за границей или вдали от учебного заведения

Выпускники школ, училищ и университетов, которые находятся за границей или на территории Украины вдали от учебного заведения, могут получить документ о соответствующем уровне образования по определенным процедурам. В частности, сделать это могут родители или другие нотариально доверенные лица.

Детальное объяснение опубликовал уполномоченный по защите прав в сфере образования Сергей Горбачев на официальном сайте. В сообщении говорится, что доверенность на получение документов должен предоставить совершеннолетний выпускник или родители несовершеннолетнего подростка.

В случае, если учебное заведение не может выдать документы из-за военного положения, определяется местонахождение выпускника. Департаменты образования Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областных государственных администраций определяют уполномоченные учреждения региона, где находится ученик, который сможет выдать соответствующие документы.

Ученики, которые находятся за границей, могут получить свидетельства об образовании в Украине, в дипломатическом учреждении страны пребывания. Для этого нужно обратиться с электронным заявлением в соответствующее учебное заведение для заказа документа.

В заявлении указываются:

наименование зарубежного дипломатического учреждения (в зависимости от страны пребывания);

название документа об образовании, в зависимости от того, какой уровень образования получил ребенок;

свидетельство о получении базового среднего образования;

свидетельство о получении полного общего среднего образования;

диплом квалифицированного рабочего;

свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

фамилия, имя, отчество и дата рождения выпускника, на чье имя изготовляется документ;

адрес проживания в Украине и стране пребывания;

средства связи с выпускником: контактный телефон в стране пребывания, электронный почтовый ящик, мессенджеры и т.д.

Когда документы прибывают в зарубежное дипломатическое учреждение, соответствующий работник связывается с выпускником по указанным средствам связи и выдает их под расписку.

Если заявитель в течение 6 месяцев со дня, когда учреждение получило документы об образовании, не получил его, то работники структуры вернут их в учебное заведение.

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