Сюрприз для выпускников 2024 года: школьный аттестат, студенческий билет и другие образовательные документы появятся в Дії

Украинские выпускники 2024 смогут получить не только бумажные образовательные документы, но и загрузить их в приложении "Дія". Кроме того, когда абитуриенты поступят в университет, они увидят свой студенческий билет в диджитал-формате.

Об этом сообщили на официальной странице портала в Telegram. Как только документы появятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, их можно будет сразу подтянуть в приложении.

"Вот-вот выпускники получат не только бумажные образовательные документы, но и диджитальные – в "Дії". Так что скоро не только ваша мама сможет кичиться вашим аттестатом, но и вы в сториз – скринами "Дії". А когда поступите в университет – еще и студенческий в приложении появится", – написали на портале.

Напомним, в "Дії" можно скачать следующие документы:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании

Аттестат/свидетельство о полном среднем образовании

Свидетельство о рабочей квалификации

Диплом квалифицированного рабочего

Диплом профессионального младшего бакалавра

Диплом младшего специалиста

Диплом младшего бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом специалиста

Диплом магистра

Диплом доктора философии

Диплом доктора искусства

Для того чтобы в приложении появились дипломы, выданные до 2000 года, украинцам нужно обратиться в свое учебное заведение, чтобы их внесли в ЕГЕБО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в апреле 2024 года приложением "Мрія" смогут воспользоваться первые 40 украинских школ.

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