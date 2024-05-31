Сюрприз для выпускников 2024 года: школьный аттестат, студенческий билет и другие образовательные документы появятся в Дії
Украинские выпускники 2024 смогут получить не только бумажные образовательные документы, но и загрузить их в приложении "Дія". Кроме того, когда абитуриенты поступят в университет, они увидят свой студенческий билет в диджитал-формате.
Об этом сообщили на официальной странице портала в Telegram. Как только документы появятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, их можно будет сразу подтянуть в приложении.
"Вот-вот выпускники получат не только бумажные образовательные документы, но и диджитальные – в "Дії". Так что скоро не только ваша мама сможет кичиться вашим аттестатом, но и вы в сториз – скринами "Дії". А когда поступите в университет – еще и студенческий в приложении появится", – написали на портале.
Напомним, в "Дії" можно скачать следующие документы:
- Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании
- Аттестат/свидетельство о полном среднем образовании
- Свидетельство о рабочей квалификации
- Диплом квалифицированного рабочего
- Диплом профессионального младшего бакалавра
- Диплом младшего специалиста
- Диплом младшего бакалавра
- Диплом бакалавра
- Диплом специалиста
- Диплом магистра
- Диплом доктора философии
- Диплом доктора искусства
Для того чтобы в приложении появились дипломы, выданные до 2000 года, украинцам нужно обратиться в свое учебное заведение, чтобы их внесли в ЕГЕБО.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в апреле 2024 года приложением "Мрія" смогут воспользоваться первые 40 украинских школ.
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