Дипломы, выданные до 2000 года, также появятся в Дії: что для этого нужно сделать

Для того чтобы в Дії появились дипломы, выданные до 2000 года, украинцам нужно обратиться в свое учебное заведение, чтобы их внесли в Единую государственную электронную базу образования. Об этом сообщила руководитель команды по внедрению приложения в Министерстве цифровой трансформации Ирина Заболотная.

По словам чиновницы, документы об образовании в ЕГЕБО начали вносить только после 2000 годов, поэтому они не отражаются в Дії. Об этом Заболотная рассказала в эфире телемарафона, передает "Суспільне".

"Чтобы дипломы подтянулись, информация о документе должна быть внесена учебным заведением в Реестр ЕГЕБО – это реестр Минобразования. Вузы начали вносить документы после 2000-х годов", – пояснила представительница Минцифры.

Также Заболотная рассказала о возможности загрузить копию образовательного документа в формате PDF и распространить удобным способом, например, по электронной почте.

Кроме этого, можно проверить своей "Дією" документ другого лица. Для этого нужно навести сканер в приложении на QR-код на документе, после чего появится информация о дипломе.

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Напомним, отныне в Дії появились документы об образовании. Для этого пользователям нужно обновить приложение и все дипломы и аттестаты "подтянутся" автоматически. В Минцифре также сообщили, документы каких учебных заведений загрузятся.

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