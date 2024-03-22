В Дії появились все документы об образовании. Что делать, если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются
В "Дії" появились все документы об образовании. В случае если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются, украинцам нужно обновить программу.
Новость сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в официальном Telegram-канале. Он подчеркнул, что украинцам не нужно ничего дополнительно загружать, ведь все документы "подтянутся" автоматически, если информация внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.
"Да, это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії. Пользуйтесь образовательными документами когда поступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы", – прокомментировал Федоров.
Документы, которые "подтянутся" в приложении:
- Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании
- Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании
- Свидетельство о рабочей квалификации
- Диплом квалифицированного рабочего
- Диплом профессионального младшего бакалавра
- Диплом младшего специалиста
- Диплом младшего бакалавра
- Диплом бакалавра
- Диплом специалиста
- Диплом магистра
- Диплом доктора философии
- Диплом доктора искусства
Напомним, участники Национального мультипредметного теста-2024 могут зарегистрироваться на экзамен с помощью "Дії". Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.
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