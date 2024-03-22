В Дії появились все документы об образовании. Что делать, если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются

В "Дії" появились все документы об образовании. В случае если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются, украинцам нужно обновить программу.

Новость сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в официальном Telegram-канале. Он подчеркнул, что украинцам не нужно ничего дополнительно загружать, ведь все документы "подтянутся" автоматически, если информация внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

"Да, это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії. Пользуйтесь образовательными документами когда поступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы", – прокомментировал Федоров.

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Документы, которые "подтянутся" в приложении:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании

Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании

Свидетельство о рабочей квалификации

Диплом квалифицированного рабочего

Диплом профессионального младшего бакалавра

Диплом младшего специалиста

Диплом младшего бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом специалиста

Диплом магистра

Диплом доктора философии

Диплом доктора искусства

Напомним, участники Национального мультипредметного теста-2024 могут зарегистрироваться на экзамен с помощью "Дії". Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в апреле 2024 года приложением "Мрія" смогут воспользоваться первые 40 украинских школ.

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