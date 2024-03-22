В Дії появились все документы об образовании. Что делать, если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Дії появились все документы об образовании. Что делать, если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются

В "Дії" появились все документы об образовании. В случае если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются, украинцам нужно обновить программу.

Новость сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в официальном Telegram-канале. Он подчеркнул, что украинцам не нужно ничего дополнительно загружать, ведь все документы "подтянутся" автоматически, если информация внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

"Да, это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії. Пользуйтесь образовательными документами когда поступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы", – прокомментировал Федоров.

В Дії появились все документы об образовании. Что делать, если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются
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Документы, которые "подтянутся" в приложении:

  • Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании
  • Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании
  • Свидетельство о рабочей квалификации
  • Диплом квалифицированного рабочего
  • Диплом профессионального младшего бакалавра
  • Диплом младшего специалиста
  • Диплом младшего бакалавра
  • Диплом бакалавра
  • Диплом специалиста
  • Диплом магистра
  • Диплом доктора философии
  • Диплом доктора искусства
В Дії появились все документы об образовании. Что делать, если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются

Напомним, участники Национального мультипредметного теста-2024 могут зарегистрироваться на экзамен с помощью "Дії". Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в апреле 2024 года приложением "Мрія" смогут воспользоваться первые 40 украинских школ.

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