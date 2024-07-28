Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении

Для того чтобы получить место в студенческом общежитии, поступающим нужно сообщить о таком желании приемной комиссии при подаче документов на обучение. Абитуриентам, которые регистрировались в электронном кабинете, необходимо позвонить в учебное заведение, чтобы уточнить такую возможность.

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Кроме того, соискателям образования следует помнить, что проживание в общежитиях платное. Однако есть категории студентов, которые имеют льготы в этом случае. OBOZ.UA собрал информацию для поступающих, которая поможет при регистрации.

Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении

Кто имеет льготы при заселении в общежитие

Студенты, проживающие в другом городе, имеют первоочередное право на поселение в общежитиях. Также такая возможность есть у соискателей образования:

  • лиц с инвалидностью;
  • детей военнослужащих;
  • участников боевых действий;
  • детей пострадавших Революции Достоинства;
  • малоимущих;
  • пострадавших от Чернобыльской катастрофы;
  • детей-сирот и лишенных родительской опеки;
  • внутри перемещенных лиц;
  • студентов с временно оккупированных территорий;
  • детей из многодетных семей.

Кроме того, некоторые студенты могут получить скидку на проживание с согласия администрации учебного заведения. Подробная информация размещена на официальном сайте университета.

Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении

Для остальных соискателей образования распределение мест происходит по решению специальных комиссий.

Какие документы нужны для поселения в студенческое общежитие

Для того чтобы заселиться в общежитие, соискателям образования необходимо подготовить документы:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП – идентификационный код);
  • медицинская справка с результатами флюорографии, отметкой дерматолога и указанием санитарно эпидемиологического состояния;
  • фото 3×4 – 4 шт;
  • квитанция об оплате за проживание;
  • документы, подтверждающие льготы – при наличии;
  • военно-учетный документ – для военнообязанных;
  • копия паспорта одного из родителей – для несовершеннолетних студентов;
  • заявление на поселение.
Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении

Список студентов, которые могут поселиться в общежитие, публикуют на официальном сайте. Однако соискателей образования могут оповещать лично по указанным в заявлении контактам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающим с оккупированных территорий разрешили временно жить в общежитиях ЗВО Украины.

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