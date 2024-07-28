Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении
Для того чтобы получить место в студенческом общежитии, поступающим нужно сообщить о таком желании приемной комиссии при подаче документов на обучение. Абитуриентам, которые регистрировались в электронном кабинете, необходимо позвонить в учебное заведение, чтобы уточнить такую возможность.
Кроме того, соискателям образования следует помнить, что проживание в общежитиях платное. Однако есть категории студентов, которые имеют льготы в этом случае. OBOZ.UA собрал информацию для поступающих, которая поможет при регистрации.
Кто имеет льготы при заселении в общежитие
Студенты, проживающие в другом городе, имеют первоочередное право на поселение в общежитиях. Также такая возможность есть у соискателей образования:
- лиц с инвалидностью;
- детей военнослужащих;
- участников боевых действий;
- детей пострадавших Революции Достоинства;
- малоимущих;
- пострадавших от Чернобыльской катастрофы;
- детей-сирот и лишенных родительской опеки;
- внутри перемещенных лиц;
- студентов с временно оккупированных территорий;
- детей из многодетных семей.
Кроме того, некоторые студенты могут получить скидку на проживание с согласия администрации учебного заведения. Подробная информация размещена на официальном сайте университета.
Для остальных соискателей образования распределение мест происходит по решению специальных комиссий.
Какие документы нужны для поселения в студенческое общежитие
Для того чтобы заселиться в общежитие, соискателям образования необходимо подготовить документы:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП – идентификационный код);
- медицинская справка с результатами флюорографии, отметкой дерматолога и указанием санитарно эпидемиологического состояния;
- фото 3×4 – 4 шт;
- квитанция об оплате за проживание;
- документы, подтверждающие льготы – при наличии;
- военно-учетный документ – для военнообязанных;
- копия паспорта одного из родителей – для несовершеннолетних студентов;
- заявление на поселение.
Список студентов, которые могут поселиться в общежитие, публикуют на официальном сайте. Однако соискателей образования могут оповещать лично по указанным в заявлении контактам.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающим с оккупированных территорий разрешили временно жить в общежитиях ЗВО Украины.
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