Как получить место в студенческом общежитии и кто имеет льготы при заселении

Для того чтобы получить место в студенческом общежитии, поступающим нужно сообщить о таком желании приемной комиссии при подаче документов на обучение. Абитуриентам, которые регистрировались в электронном кабинете, необходимо позвонить в учебное заведение, чтобы уточнить такую возможность.

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Кроме того, соискателям образования следует помнить, что проживание в общежитиях платное. Однако есть категории студентов, которые имеют льготы в этом случае. OBOZ.UA собрал информацию для поступающих, которая поможет при регистрации.

Кто имеет льготы при заселении в общежитие

Студенты, проживающие в другом городе, имеют первоочередное право на поселение в общежитиях. Также такая возможность есть у соискателей образования:

лиц с инвалидностью;

детей военнослужащих;

участников боевых действий;

детей пострадавших Революции Достоинства;

малоимущих;

пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

детей-сирот и лишенных родительской опеки;

внутри перемещенных лиц;

студентов с временно оккупированных территорий;

детей из многодетных семей.

Кроме того, некоторые студенты могут получить скидку на проживание с согласия администрации учебного заведения. Подробная информация размещена на официальном сайте университета.

Для остальных соискателей образования распределение мест происходит по решению специальных комиссий.

Какие документы нужны для поселения в студенческое общежитие

Для того чтобы заселиться в общежитие, соискателям образования необходимо подготовить документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП – идентификационный код);

медицинская справка с результатами флюорографии, отметкой дерматолога и указанием санитарно эпидемиологического состояния;

фото 3×4 – 4 шт;

квитанция об оплате за проживание;

документы, подтверждающие льготы – при наличии;

военно-учетный документ – для военнообязанных;

копия паспорта одного из родителей – для несовершеннолетних студентов;

заявление на поселение.

Список студентов, которые могут поселиться в общежитие, публикуют на официальном сайте. Однако соискателей образования могут оповещать лично по указанным в заявлении контактам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающим с оккупированных территорий разрешили временно жить в общежитиях ЗВО Украины.

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