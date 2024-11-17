Как помочь ребенку отстаивать собственное мнение: это поможет ему в будущем

Умение отстаивать собственное мнение – один из важнейших навыков для каждого человека, чтобы добиться в жизни успеха. Развивать это умение следует с самого детства и помочь в этом могут родители в процессе воспитания.

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Как развить независимость мнения у ребенка и научить его отстаивать свои права рассказали эксперты издания "Все для детей". Родителям советуют прежде всего больше говорить со своими детьми на разные темы.

Топ-советов, как помочь ребенку отстаивать собственное мнение:

уменьшить степень контроля. Родители, которые слишком опекают детей, иногда могут подменять их желания и мысли на собственные. Уменьшить контроль следует с маленьких шагов, например, позволить ребенку самому выбрать подарок другу на день рождения, или выбирать одежду и какие кружки посещать. В определенные процессы родители обязаны вмешаться и сохранять свой авторитет, но следует объяснить ребенку, почему нужно сделать именно так, а не иначе.

Дать возможность искать ответы самостоятельно. Некоторые простые вещи для взрослого могут быть очевидными, но не для ребенка. Поэтому важно помочь детям осознать, почему один вариант лучше или хуже другого. Но не стоит просто выбирать за ребенка – лучше дать ему возможность ошибиться.

Некоторые простые вещи для взрослого могут быть очевидными, но не для ребенка. Поэтому важно помочь детям осознать, почему один вариант лучше или хуже другого. Но не стоит просто выбирать за ребенка – лучше дать ему возможность ошибиться. Подсказать, на что обращать внимание при принятии решения. Если ребенок столкнулся с непростой ситуацией, сначала стоит поинтересоваться о его дальнейших действиях и выслушать намерения. Затем можно предложить свой вариант решения задания, обсудив все преимущества и недостатки обоих вариантов.

Обсуждать разные проблемы. Чтобы дети научились видеть разные мнения и выбирать собственную точку зрения, необходимо много разговаривать о происходящих вокруг ситуациях. Также полезно обсуждать ситуации из фильмов или книг. Родители могут самостоятельно придумать тему, задать исходные параметры ситуации или переработать известные истории под критерии ребенка. В спокойной обстановке необходимо обсудить с ребенком, что произошло и поинтересоваться, как бы он поступил в той или иной ситуации.

Чтобы дети научились видеть разные мнения и выбирать собственную точку зрения, необходимо много разговаривать о происходящих вокруг ситуациях. Также полезно обсуждать ситуации из фильмов или книг. Родители могут самостоятельно придумать тему, задать исходные параметры ситуации или переработать известные истории под критерии ребенка. В спокойной обстановке необходимо обсудить с ребенком, что произошло и поинтересоваться, как бы он поступил в той или иной ситуации. Сыграть в игру "Противоположности". Независимо от точки зрения ребенка, нужно высказать противоположное мнение, используя такое же количество слов. При этом важно найти аргументы, почему это мнение имеет право на существование. Затем следует попросить ребенка сделать то же самое. Чем больше общаться с ребенком и задавать вопросы, тем больше вероятность, что ребенок сможет сформировать собственную точку зрения в реальной ситуации и научиться ее выражать.

Как сообщал OBOZ.UA, психолог Наталья Михайлович назвала три последовательных шага, как договориться с ребенком, который капризничает из-за стресса.

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