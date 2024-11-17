Три способа договориться с ребенком, который капризничает из-за стресса

Дети часто, когда испытывают стресс, могут капризничать и отказываться от чего-то, что предлагают им родители. Это очень распространенное явление и родители иногда должны проявлять удивительную гибкость, чтобы найти правильный подход к ребенку.

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Особенно это важно, когда идет война. К примеру, малыши не всегда могут до конца понимать, насколько важно быть в укрытии во время воздушной тревоги. Или когда пришлось уехать из дома и ребенок чувствует грусть.

Психолог Наталья Михайлович на своей странице в Instagram назвала три последовательных шага, как договориться с ребенком, который капризничает из-за стресса.

Присоединитесь к эмоциям ребенка. Скажите, что понимаете, что ему тяжело и он не хочет делать что-то именно сейчас. Когда разделяете с кем-то эмоцию, градус этой эмоции падает.

Скажите, что понимаете, что ему тяжело и он не хочет делать что-то именно сейчас. Когда разделяете с кем-то эмоцию, градус этой эмоции падает. Объясните ребенку, к каким негативным последствиям может привести его поведение. Например, если ребенок не хочет идти гулять, потому что скучает по отцу, который остался в Украине, скажите: "Мы же не можем теперь все время скучать и злиться. Тогда получится, что враг забрал у нас абсолютно всю нашу жизнь. Мы не можем ему этого позволить – мы должны продолжать жить".

Предложите ребенку альтернативу, чтобы увлечь его внимание. Скажите: "Мы можем еще долго злиться, а можем делать что-нибудь, что ты любишь и тебе будет весело: буцать мяч, рисовать раскраски, складывать пазлы". Варианты зависят от возраста ребенка, его предпочтений и возможностей, которые есть в конкретное время.

Как сообщал OBOZ.UA, психолог Светлана Ройз рассказала, как похвалить ребенка, не используя фразу "Ты молодец".

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