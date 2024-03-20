Как помочь ребенку выбрать профессию мечты и категорически нельзя делать родителям. Советы Карпачева

Родителям, для того чтобы помочь ребенку выбрать будущую профессию, нужно поддерживать и верить в его способности, ведь это поможет в достижении успеха. На этом акцентировал внимание эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев. Специалист подчеркнул, что взрослым вместо того, чтобы навязывать свои установки школьникам относительно их будущего, следует создавать условия для развития собственных представлений и целей.

Такими советами эксперт по психологии поделился в телепроекте "Супермама". По его словам, если родители не прекратят навязывать свои желания детям, то в будущем это повлечет за собой возможный бунт против всех. Кроме того, у подростков могут возникнуть проблемы с выбором профессии.

"Отрицательные родительские установки, бессознательно внушаемые родителями, из-за чего затем их дети вынуждены бороться с подсознательной программой родителей. Вместо того чтобы навязывать свои установки детям относительно будущего, нужно создавать условия для развития собственных представлений, целей и мечтаний. А если родители не прекратят навязывать свои желания, в будущем это может вылиться в бунт против всех. Более того, в результате у ребенка могут возникнуть проблемы с выбором профессии", – объяснил Карпачев.

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Он также добавил, что в современном мире родители иногда забывают, что у детей есть собственные мечты, ценности и таланты. И часто взрослые, вместо того чтобы открывать мир школьникам и позволять им проявлять себя, пытаются определить их будущее вместо них.

Карпачев подчеркнул, что детям важно помогать находить собственный путь, ведь лучше, чтобы ребенок был счастлив и доволен, чем выросла недовольная "идеальная" копия.

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