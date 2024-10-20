Как помочь ученикам 1-3 классов выучить и усовершенствовать украинский язык: советы для учителей

Школьникам в Украине необходимо овладевать не только школьной программой украинского языка, но и уметь свободно формулировать мысли, изучать больше новых слов и более глубоко понимать украиноязычные тексты. Российский язык планируют запретить на перерывах и в целом на территории начальных учреждений, поэтому знание государственного должно быть не на среднем уровне.

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Издание "Освiторiя" советует педагогом помочь школьникам еще в начальной школе совершенствовать украинский язык не только при изучении самого предмета, но и на других уроках – на математике или "Я досліджую світ". Специалисты собрали четыре действенных способа.

Изучение темы с помощью песен. Учитель математики Лариса Власюк разработала курс "Математическая поэзия", где объясняет математические символы с помощью кратких стихов.

Так можно помочь школьникам расширить словарный запас и практиковать устную речь. Кроме того, песни способствуют развитию плавности речи. Учителю можно выбрать важную для урока лексику, написать основные положения на доске или листах бумаги и петь вместе с детьми.

Графические организаторы. Чтобы привлечь внимание учеников можно использовать визуальное подкрепление материала. Например, на уроке "Я досліджую світ" показать документальные фильмы о стихийных бедствиях или природных явлениях, а на математике – стать детективами и вычислить, с какой скоростью преступники сбегали с места происшествия и сколько бриллиантов похитили.

Также детей могут заинтересовать графические организаторы с рисунками. Самый простой вариант – табличка "Знаю – хочу знать – узнал". В первой графе дети пишут, что знают по теме, подбирают знакомые слова. Графа "Хочу знать" должна быть заполнена формулировками, что дети хотят узнать, а последняя заполняется уже после овладения темой – учитель может подсказать термины, слова на тему, синонимы, чтобы ученик мог обогатить лексику.

Использование академического языка. Школьники могут иметь достаточный уровень украинского языка, чтобы отвечать на этом предмете, однако его может быть недостаточно на занятиях по другим дисциплинам. Академический язык имеет узконаправленную лексику и поможет ученикам в долгосрочной перспективе.

Педагогам советуют иметь в кабинете наглядный материал, где подписаны элементы, упомянутые на уроке. Детям легче составлять предложения, если у них уже есть опорные слова. Также можно выделить время для обсуждения темы учениками друг с другом.

Реконструкция текста. Это упражнение можно применять на любых уроках. Она имеет несколько этапов (их лучше разделить на разные дни и выделить на это по 10 минут) и поможет улучшить словарный запас и развить навыки слушания и речи.

Алгоритм реконструкции текста:

На первом занятии учитель читает два раза. Первый раз школьники просто слушают, а во время второго чтения могут делать заметки или зарисовки. На втором занятии педагог читает текст в третий раз и его обсуждают в классе. Можно предложить школьникам поочередно высказаться и выслушать мнения своего партнера о тексте.

На третьем занятии ученики конспектируют текст или дописывают поданные учителем начала предложений. Также можно объединить класс в группы, где только один ученик пишет, а остальная группа поочередно диктует.

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