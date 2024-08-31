"Ищите белочку и лепите вареники". Учительница начальных классов дала 5 подсказок родителям, как подготовить детей к школе
Перед тем как идти в школу, ребенок должен обладать определенными языково-литературными, математическими и социально-эмоциональными навыками. В связи с тем, что не все учебные заведения предоставляют возможность ближе познакомиться с новой средой и проводят адаптивные дни, родители могут попросить разрешения самостоятельно организовать экскурсию в учебное заведение.
Учительница начальных классов Наталья Блозовская отмечает, что взрослые могут самостоятельно включать в жизнь детей учебные моменты. К примеру, вместе искать белочку во время прогулки или лепить вареники из теста. Своими советами педагог поделилась с Новой украинской школой.
5 советов от учительницы начальных классов по подготовке детей к школе
- Включать в жизнь учебные моменты: во время прогулки на природе рассматривать цветы или искать белочку. Кроме того, родители могут предложить малышу описывать увиденное.
- Также эффективным будет чтение сказок. После чего детей можно просить пересказать услышанное.
- Лепить вместе с детьми вареники из теста или грибочки из пластилина. Таким образом, развивается мелкая моторика. К тому же можно сравнить, кто и сколько их слепил.
- Научить малыша, что люди могут быть разными.
- Развивать в ребенке желание выполнять задания, но делать это в меру. К тому же родители должны стать примером в таких случаях.
По словам педагога, в школе детей научат правильно держать ручку, писать и читать, однако сформировать определенные навыки малыш может в семье. Она отмечает, что это должно происходить ненавязчивым способом.
"В школу ребенок должен идти со сложившимися деятельными навыками, которые можно научить в семье ненавязчивым способом. Ребенок должен хотеть это делать, а выполнять эти задачи нужно вместе с родителями, а не просто давать писать строчку букв или цифр – такого не должно быть", – делится Блозовская.
К тому же, по словам педагога, малыши развиваются каждый месяц и за лето они существенно прибавляют в этом.
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