'Ищите белочку и лепите вареники'. Учительница начальных классов дала 5 подсказок родителям, как подготовить детей к школе

Перед тем как идти в школу, ребенок должен обладать определенными языково-литературными, математическими и социально-эмоциональными навыками. В связи с тем, что не все учебные заведения предоставляют возможность ближе познакомиться с новой средой и проводят адаптивные дни, родители могут попросить разрешения самостоятельно организовать экскурсию в учебное заведение.

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Учительница начальных классов Наталья Блозовская отмечает, что взрослые могут самостоятельно включать в жизнь детей учебные моменты. К примеру, вместе искать белочку во время прогулки или лепить вареники из теста. Своими советами педагог поделилась с Новой украинской школой.

5 советов от учительницы начальных классов по подготовке детей к школе

Включать в жизнь учебные моменты: во время прогулки на природе рассматривать цветы или искать белочку. Кроме того, родители могут предложить малышу описывать увиденное.

Также эффективным будет чтение сказок. После чего детей можно просить пересказать услышанное.

Лепить вместе с детьми вареники из теста или грибочки из пластилина. Таким образом, развивается мелкая моторика. К тому же можно сравнить, кто и сколько их слепил.

Научить малыша, что люди могут быть разными.

Развивать в ребенке желание выполнять задания, но делать это в меру. К тому же родители должны стать примером в таких случаях.

По словам педагога, в школе детей научат правильно держать ручку, писать и читать, однако сформировать определенные навыки малыш может в семье. Она отмечает, что это должно происходить ненавязчивым способом.

"В школу ребенок должен идти со сложившимися деятельными навыками, которые можно научить в семье ненавязчивым способом. Ребенок должен хотеть это делать, а выполнять эти задачи нужно вместе с родителями, а не просто давать писать строчку букв или цифр – такого не должно быть", – делится Блозовская.

К тому же, по словам педагога, малыши развиваются каждый месяц и за лето они существенно прибавляют в этом.

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