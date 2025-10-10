Как понять, что ребенок действительно не хочет ходить на спорт? Карпачев посоветовал родителям простой прием

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев назвал простой способ, который поможет родителям понять, действительно ли ребенку не интересно заниматься конкретным видом спорта. По его мнению, надо с ребенком договориться о еще каком-то пробном периоде занятий, а потом решать.

Об этом он сказал в одной из серий телепроекта "Супермама". К нему обратилась с этим вопросом мама, сын которой занимается хоккеем, имеет 8-10 тренировок в неделю, но периодически говорит, что хочет покинуть тренировки.

"Если ребенок действительно не хочет, то это можно проверить следующим способом – договориться с ребенком: "Слушай, я понимаю, что ты не хочешь, но давай дойдем до какого-то логического финала. Например, ты участвуешь в следующих соревнованиях, а после этого мы отказываемся"", – предлагает эксперт и добавляет, что уже после завершения соревнований надо вернуться к этому разговору и действительно понять – ребенок оставляет спорт, или все же продолжает заниматься.

По мнению Карпачева, именно это и будет маркером того, какое на самом деле у ребенка есть желание.

