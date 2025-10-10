Как понять, что ребенок действительно не хочет ходить на спорт? Карпачев посоветовал родителям простой прием

Анна Боклажук
Моя Школа
45
Как понять, что ребенок действительно не хочет ходить на спорт? Карпачев посоветовал родителям простой прием

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев назвал простой способ, который поможет родителям понять, действительно ли ребенку не интересно заниматься конкретным видом спорта. По его мнению, надо с ребенком договориться о еще каком-то пробном периоде занятий, а потом решать.

Об этом он сказал в одной из серий телепроекта "Супермама". К нему обратилась с этим вопросом мама, сын которой занимается хоккеем, имеет 8-10 тренировок в неделю, но периодически говорит, что хочет покинуть тренировки.

Как понять, что ребенок действительно не хочет ходить на спорт? Карпачев посоветовал родителям простой прием

"Если ребенок действительно не хочет, то это можно проверить следующим способом – договориться с ребенком: "Слушай, я понимаю, что ты не хочешь, но давай дойдем до какого-то логического финала. Например, ты участвуешь в следующих соревнованиях, а после этого мы отказываемся"", – предлагает эксперт и добавляет, что уже после завершения соревнований надо вернуться к этому разговору и действительно понять – ребенок оставляет спорт, или все же продолжает заниматься.

По мнению Карпачева, именно это и будет маркером того, какое на самом деле у ребенка есть желание.

Ранее OBOZ.UA писал о том, Карпачев назвал черту характера, которая нужна каждому ребенку: без нее знания не дадут результат

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Родители и детиМетодики воспитанияДмитрий Карпачев