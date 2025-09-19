Карпачев назвал черту характера, которая нужна каждому ребенку: без нее знания не дадут результат

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев назвал черту характера ребенка, которая важнее ума. По его мнению, без нее никакие знания не дадут результата.

По словам Карпачева, даже если ребенок будет очень умным, это не поможет ему в жизни, если он не будет иметь такого качества как решительность. Об этом он рассказывает на своей странице в Instagram.

"Если ваш ребенок нерешительный, никто так и не узнает, насколько он умный", – говорит эксперт и добавляет, что знания это хорошо, но они должны дополняться еще определенными чертами характера, чтобы ребенок мог их применить.

Также он добавляет, что об этом надо помнить тогда, когда у вас есть желание отругать ребенка за плохие оценки.

"Потому что вместе с тем, вы еще и убиваете в ребенке решимость, которая напрямую зависит от самооценки. Ведь мало кто имеет уверенность в себе, когда его постоянно ругают и указывают на ошибки", – уверен Карпачев.

