Как понять, что ваш ребенок считает на пальцах неправильно: объяснение учительницы

Когда ребенок учится считать, он обычно использует для подсчета чисел свои пальцы. Однако существует правильный и неправильный метод счета на пальцах.

Об этом в своем видео в социальной сети TikTok рассказала учительница начальных классов и репетитор по математике Татьяна Свирская. По ее словам, считать на пальцах в первом классе – нормально, однако при условии, что ребенок делает это правильно.

В ролике педагог показывает, что если ребенок вычисляет пример 5+3 и при этом показывает сразу 5 пальцев на одной руке и 3 на другой, и довольно быстро говорит, что ответ "8" – этот метод является правильным и его использование в пределах нормы. А вот если ребенок начинает считать каждый палец, чтобы отсчитать сначала "5", потом еще "3", а затем, чтобы посчитать все вместе – на это уже стоит обратить внимание родителям.

