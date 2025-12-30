Как популярная видеоигра Super Mario влияет на эмоциональное состояние подростков: неожиданные результаты исследования

Популярные видеоигры, такие как Super Mario Bros. и Yoshi, могут нести значительную эмоциональную пользу для молодежи. Так, одно из исследований показало, что простые, знакомые игры могут вызвать ощущение детского восторга, которое повышает общий уровень счастья и уменьшает риск выгорания.

Подростки описывали подобные игры как бодрящие и те, которые напоминали о беззаботном детстве. Также многие из молодежи отмечали, что таким образом, они делают "освежающий перерыв" от академического давления, постоянных цифровых требований и более широкой культуры "постоянной активности", которая на них влияет. Результаты опроса, который провели ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Кюсю Сангьо (Япония), опубликовало издательство цифровых исследований JMIR Serious Games.

Подростки, которые испытывали больше детского восторга во время игры, также сообщали о росте общего уровня счастья. Такие игроки демонстрировали во время исследования значительно более низкий риск выгорания. Исследователи отмечают, что радость, вызванная этими играми, запускает цепную реакцию, которая способствует эмоциональному благополучию.

В то же время, было определено, что ежедневный игровой процесс связан с психическим благополучием. Таким образом, знакомые, креативно разработанные игры могут служить доступной цифровой микросредой с низким давлением, становясь моментами эмоциональной перезагрузки.

"Исследование показывает, что путь к борьбе с выгоранием у молодых людей может лежать не только в традиционном благополучии, но и в возвращении радости. Такие игры, как Super Mario Bros. и Yoshi, могут предложить мощный антидот от цинизма и усталости, характерных для выгорания", – отмечает один из авторов исследования.

Ученые также отмечают, что для молодежи, которая преодолевает высокий уровень стресса и имеет ограниченное время для отдыха, ежедневные игры могут незаметно поддерживать устойчивость способами, которые ранее недооценивались.

