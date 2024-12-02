Как видеоигры влияют на мозг ребенка и в чем их польза для здоровья: неожиданные результаты исследования

Различные типы видеоигр улучшают разные когнитивные функции. Кроме того, некоторые игры требуют стратегии и критического мышления. Ученым удалось выяснить, что видеоигры могут увеличивать количество серого вещества в мозге.

Видео дня

Согласно результатам исследования, координация рук и глаз, а также внимание улучшаются при игре, сообщает Сleveland Сlinic. Специалисты уверяют, что видеоигры оказывают положительное влияние и на коммуникацию среди подростков.

"Как и стимуляторы, видеоигры могут увеличить количество серого вещества в мозге. Серое вещество обеспечивает взаимосвязь и улучшает самовосприятие", – говорят эксперты.

Если у ребенка есть школьные друзья, которые играют в видеоигры онлайн, это дает ему вторичное безопасное пространство для развития этих отношений. И если мальчику или девочке трудно подружиться с кем-то, онлайн-отношения со сверстниками могут быть полезны.

Влияют видеоигры и на память, ведь часто игрокам нужно запомнить определенную информацию или код для выполнения задач.

Оксфордское исследование 2022 года с участием почти 40 000 геймеров показало, что игры не оказывают вредного влияния на психическое здоровье человека, за исключением случаев, когда ему трудно отказаться от игры.

Проблема возникает, когда у школьников развивается зависимость от игр, из-за чего у них может ухудшаться успеваемость и оценки. Кроме того, ребенок может быть подвергнут кибербуллингу и столкнуться с людьми со скрытыми мотивами и сложными маркетинговыми инструментами, с которыми школьник плохо справится.

Сигналы о том, что видеоигры вредят ребенку:

Признаки депрессии.

Социальная замкнутость.

Расстройство.

Раздражительность.

Повышенная тревожность при личном общении с людьми.

Вмешательство в личные и профессиональные отношения.

Чем младше ребенок, тем меньше он должен взаимодействовать с видеоиграми и другими гаджетами. В частности, до 2 лет дети не должны проводить время перед экраном. От 3 до 5 могут иметь час или менее в будний день и три часа по выходным. От 6 лет могут проводить два или более часов перед экраном в день, если это не приводит к последствиям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие виды деятельности помогают детям лучше развивать мозг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!