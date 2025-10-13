Как поставить ударение в слове 'шкода': его часто путают

Слово "шкода" является многозначным в украинском языке, и правильное ударение зависит от контекста, в котором оно употребляется. Это слово может означать убытки, потери, моральные страдания или даже характеризовать невежливое поведение.

Из-за такого разнообразия значений возникает путаница с ударением: на первый слог ("шкОда") или на второй ("шкодА")? Автор программы "Правильно українською" Ольга Багний разъяснила правила ударения этого слова. Ее советы помогают избежать типичных ошибок и правильно употреблять слово в речи.

Ольга Багний отмечает, что ударение в слове "шкода" зависит от его значения. Если речь идет о человеке, которого называют проказником, например, "ах ты шкОда", ударение падает на первый слог. То же касается случаев, когда слово означает убытки или потери, как в предложении "негода завдала шкОди". В этих случаях ударение всегда на "О". Такое ударение является естественным для большинства значений слова.

Другой случай — когда слово "шкода" можно заменить на "жаль". Например, в предложении "шкОда, что вы не смогли прийти" ударение также падает на первый слог. Это касается ситуаций, когда выражается сочувствие или сожаление по поводу определенного события. Такое употребление является достаточно распространенным в повседневной речи.

Однако есть исключение, когда ударение смещается на второй слог — "шкодА". Это случается, если слово можно заменить на "зря" или "бесполезно". Например, в предложении "шкодА искать правду, где ее нет" ударение падает на "А". Этот вариант реже встречается, но является важным для правильного понимания контекста.

"А вот если слово можно заменить на "зря" или "бесполезно", то ударение падает уже на второй слог. Например: "шкодА искать правды, где ее нет"", – объяснила Ольга Багний.

Кроме того, слово "шкода" имеет разные значения в зависимости от типа убытков. Имущественный ущерб касается материальных или денежных потерь, тогда как моральный (неимущественный) вред связан с психологическими или эмоциональными страданиями. Например, физический вред или значительный ущерб также подпадают под категорию убытков, и в этих случаях слово обычно отмечается как "шкОда".

