Как поставить ударение в слове 'вислання': есть только один правильный вариант

В украинском языке многие слова имеют вариативность в произношении, что может сбивать с толку. Одним из таких является слово "вислання", которое часто можно услышать с разными ударениями.

Однако по словам языковедов, существует только один правильный вариант, который соответствует нормам современного украинского языка. Понимание таких нюансов помогает поддерживать чистоту языка и избегать распространенных ошибок.

Слово "вислання" является существительным среднего рода, что означает принудительное отправление кого-то из определенного места, или же то же, что "заслання". Этот термин приобрел особое значение в истории, ведь многие украинцы подверглись этому наказанию.

По словам популяризатора украинского языка Ольги Багний, автора проекта "Правильно українською", правильным является только один вариант ударения — на первый слог. Итак, правильно произносить "ви́слання". Соответственно, человека, который подвергся такому наказанию, называют "ви́сланець".

"Исторически сложилось, что немало известных и не очень украинцев подверглись "вИслання", или "вислАння", а может "висланнЯ". Можно слышать разные варианты, но только один из них правильный – ударение в этом слове падает на первый слог: "вИслання". А человека, который подвергся высылке, называют "вИсланець"", — отметила она.

Вам буде интересно: слово "вигнання" часто используется как синоним к "вислання" и может иметь более широкое значение. Оно может означать исключение из членов организации, из студентов учебного заведения или наказание через принудительное пребывание в определенной местности. К синонимам слова "вигнання" также относятся "ви́силка" и "поселення".

OBOZ.UA предлагает узнать, есть ли разница между "кілька" и "декілька".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.