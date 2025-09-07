''Кілька'' или ''декілька''? Какая разница между этими словами и как лучше писать на украинском

В украинском языке всегда было большое количество слов-синонимов. Буквально к каждому слову есть немало вариантов, которыми его можно заменить.

Также бывают слова, из-за которых могут возникать споры – являются они синонимами или нет. К этой категории относятся и такие два слова как "кілька" и "декілька". О том, какая же разница между этими словами, и заменяют ли они друг друга, читайте в материале OBOZ.UA

По словам языковеда и автора проекта "Правильно українською" Ольги Багний, некоторые считают, что слово "кілька" надо употреблять тогда, когда речь идет о количестве до 10, а "декілька" – когда уже о большем количестве.

Однако, как объясняет эксперт в своем видео в социальной сети TikTok – это не так.

"На самом деле, слова "кілька" и "декілька" – синонимы и говорить правильно будет и так, и так", – говорит она, но добавляет, что разница между словами все же есть:

"Согласитесь, слово "кілька" – удобнее и короче, а еще оно входит в состав таких образований, как "кільканадцять" или "кількаденний"", – дополняет Багний.

Такого же мнения об этих словах и доктор филологических наук Александр Пономарив. В своем объяснении он подтверждает, что эти слова являются синонимами, однако считает, что предпочтение стоит отдавать слову "кілька".

