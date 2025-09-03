''Дякую'' или ''спасибі''? Как сказать на украинском и какая разница между этими словами

В украинском языке часто можно услышать слова "дякую" и "спасибі". Когда человек кому-то за что-то благодарен, он использует как одно, так и другое слово.

Однако существует мнение, что "спасибі" – это калька с русского. Так ли это, и какое же слово употреблять будет более правильно, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняет языковед и автор программы "Правильно українською" Ольга Багний, оба эти слова являются украинскими. Кроме того, "спасибі", в отличие от "дякую" можно употреблять с прилагательными.

"То есть, можно говорить "велике спасибі", или "сердечне спасибі"", – объясняет эксперт в своем видео в социальной сети TikTok.

Редактор Юлия Мороз пишет, что слово "дякую" впервые было зафиксировано в 1433 году. В украинский язык оно пришло из немецкого (danke) через посредничество польского (dziękuję).

Слово же "спасибі" несколько моложе – в письменных памятниках его фиксируют с XVI века. Оно образовалось в результате слияния и фонетического видоизменения древнерусского высказывания съпаси Богъ – "нехай спасе Бог".

"Происхождение этого слова общеславянское, поэтому оно не является калькой из русского языка", – уточняет языковед и добавляет, что слово зафиксировано в словаре Бориса Гринченко, его активно употребляли классики украинской литературы, а также у нас есть немало фразеологизмов с ним.

