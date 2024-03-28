Как поступающему выбрать заведение высшего образования, чтобы не было проблем с дипломом

Выбирая заведение высшего образования, поступающему нужно обязательно проверить, имеет ли университет лицензию, согласно которой вуз может проводить обучение и выдавать дипломы. Документ, подтверждающий такую возможность, выдается Министерством образования и науки Украины. В противном случае студент будет получать образование в непризнанном заведении и не получит диплом о завершении обучения.

В случае, если на сайте учебного заведения не обнародована информация о лицензии, поступающих это должно насторожить. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. В то же время, по словам защитника прав педагогов, университет может иметь подтвержденный документ для проведения учебы, но не иметь аккредитации на определенные программы, что также вызывает риск остаться без диплома.

В службе Горбачева объясняют, что аккредитация направления образования дает гарантию студенту, что он получит диплом, признанный государством и работодателем. Найти информацию о лицензии можно на сайте Единой электронной базы по вопросам образования.

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"Случались ситуации, когда студенты несколько лет проучились в учебном заведении, а затем не могли получить диплом, потому что их образовательная программа оказалась не аккредитованной. Поэтому это еще одна причина, почему аккредитацию образовательной программы следует проверять", – говорится в объяснении.

У образовательного омбудсмена отмечают, что аккредитация может оказаться действительной на момент поступления, однако закончиться при выпуске. Поэтому призывают обращать внимание на срок действия сертификата об утверждении образовательной программы. В случае, если он закончится, абитуриент может обратиться к ЗВО, чтобы получить гарантии продления программы, которым может выступать ее представитель, отвечающий за реализацию.

"Гарант образовательной программы – это научно-педагогический или научный работник образовательной программы, определенный по приказу руководителя высшего образования ответственным за реализацию этой образовательной программы. При отсутствии соответствующего приказа гарантом образовательной программы считается руководитель соответствующей проектной группы, назначенный заведением высшего образования", – объясняют у Горбачева.

Там добавляют, что в решениях по аккредитации обычно указываются контакты гаранта. Обращаться в учебное заведение, чтобы получить ответ о продлении программы, лучше в письменном виде. Ведь в случае возникновения каких-либо недоразумений у студента будут факты, которые помогут отстаивать собственные права.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Горбачев предупредил о последствиях для учителей, покупающих сертификаты.

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