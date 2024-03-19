Повышение квалификации: Горбачев предупредил о последствиях для учителей, покупающих сертификаты, и готовит письмо в Минобразования

Учителя, которые покупают сертификаты о повышении квалификации и те, кто их продает, должны оценивать последствия своих действий. По словам защитника прав в сфере образования Сергея Горбачева, последствия покупки документов отражаются на педагогах, их репутации и эффективности обучения учеников. Кроме этого, нивелируются принципы, заложенные в реформе Новой украинской школы, что влияет на будущую жизнь и развитие государства.

Служба образовательного омбудсмена готовит письмо в Министерство образования и науки о создании рабочей группы для внесения изменений в подходы к повышению квалификации педагогов с условием сохранения академической свободы учителей. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на официальном сайте Горбачева.

У защитника прав в сфере образования сообщают, что законодательством не предусмотрена четкая ответственность за нарушение академической добродетели в общем среднем образовании. Поэтому в службе омбудсмена видят необходимость более детально определить обязательства за такие нарушения и разработать государственный механизм, который контролировал бы порядочность при повышении квалификации.

Видео дня

У Горбачева также назвали причины, по которым учителя прибегают к манипуляциям. В частности, это происходит из-за отсутствия контроля над организациями, которые выдают дипломы и не проводят обучение, а педагоги обходят законные требования по повышению квалификации. Часть работников системы образования не видят эффективности в курсах и считают, что легче купить документ, чем тратить время на обучение.

Среди причин – недоступность качественных курсов и нежелание учебных заведений финансировать повышение квалификации педагогов. По словам образовательного омбудсмена, учителя часто должны выбирать бесплатное обучение или то, что может позволить себе оплатить школа.

Кроме того, учителям часто не хватает времени на дополнительное образование, они имеют чрезмерную нагрузку и испытывают профессиональное выгорание.

Согласно результатам исследования "Новая украинская школа в 5-6 классах: вызовы внедрения", по меньшей мере 6% учителей отметили, что покупали сертификат о повышении квалификации без прохождения обучения. Однако в службе защитника прав просветителей подчеркивают, что таких работников может быть больше, ведь еще 10% выбрали вариант "затрудняюсь ответить", что может натолкнуть на выводы про их нежелание признаваться в таких действиях.

У Горбачева обратили внимание на то, что понять ориентировочный масштаб этой проблемы среди общего количества учителей в стране нет возможности из-за отсутствия статистических данных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экс-министр образования и науки Украины предложила идею, как привлечь молодых учителей в школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!