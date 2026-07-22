Как поступить в Гарвард? История выпускника из Черкасс, который набрал 400 баллов на НМТ и готовился к поступлению 4 месяца

Выпускник физико-математического лицея Черкасс Максим Трофименко набрал максимальные 200 баллов по математике и английскому языку на национальном мультипредметном тесте ( НМТ). Парень был отличником в учебном заведении и свое обучение в лицее называет подготовкой к поступлению.

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Сначала Максим планировал поступить в Австрию, однако, увидев, что в американских университетах предоставляется хорошая финансовая поддержка, решил попробовать свои силы там. Об этом парень рассказал в интервью изданию 18000. Юноша подал заявления примерно в 30 учебных заведений США, обойдясь без помощи агентств, которые помогают поступить за границу, и прошел отбор в Гарвард.

Чтобы поступить в американский вуз, Максиму нужно было сдать языковой экзамен и SAT (стандартизированный тест, необходимый для поступления в колледжи и университеты), а также написать ряд эссе. Помогли парню и спортивные и учебные достижения, в частности участие в математических олимпиадах.

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Несмотря на то, что экзамен он сдал не с первой попытки, по математике ему улалось набрать максимальные 800 баллов. Самым сложным, по его словам, было написание эссе, которых в Гарвард нужно было подать около семи на разные темы.

"Сдал не с первой попытки, но благодаря тщательной подготовке и поддержке родителей. По математике получил полный балл – 800. Самым сложным было написание эссе. Сложно рассказать историю о себе так, чтобы это было не только интересно, но и чтобы люди захотели увидеть тебя вживую", – рассказывает Трофименко.

Он будет учиться на полном обеспечении в США, а также получать стипендию для адаптации в новой стране.

"При поступлении отдельно подают заявку в университет и отдельно на финансовую помощь, где предоставляют все свои финансовые декларации. Если ваш годовой доход меньше определенной суммы, то у вас будет "full ride", то есть бесплатное обучение, жилье, питание, медицинская страховка", – добавляет выпускник.

Среди абитуриентов Максим будет не единственным украинцем – их будет восемь. Однако он будет единственным, кто учился в украинской школе.

В детстве парень мечтал стать поваром, архитектором и ученым-математиком. Сейчас у него тоже есть несколько вариантов профессий на всякий случай: ученый-математик, сфера Data Science, экономика, разработка нейросетей. В то же время вопрос о возвращении в Украину после учебы пока остается открытым для юноши.

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