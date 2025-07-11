Как поступить в украинский вуз по упрощенной процедуре: инструкция для молодежи с ВОТ
Абитуриенты, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), могут поступить в украинские учебные заведения по упрощенной процедуре. Это можно сделать независимо от того, имеют ли они украинские документы, такие как паспорт или аттестат.
Об этом сообщило Министерство образования и науки. Для поступления действует специальная квота, которая предусматривает отдельное количество мест в вузах по всей Украине без конкурса с другими абитуриентами.
Выпускники школ могут подать документы, пройти собеседование вместо сдачи национального мультипредметного теста и поступить на бюджетную форму обучения.
После зачисления первокурсники смогут жить в общежитии, получать стипендию, пользоваться льготами и студенческими программами. Кроме того, они могут оформить справку переселенца, а также получить гуманитарную или психологическую поддержку.
В случае необходимости поступающих проконсультируют и помогут с эвакуацией.
Министерство развития общин и территорий Украины объяснило, что для молодежи, выехавшей с ВОТ, при поступлении в украинский вуз будет обеспечено:
- анонимность и сопровождение и помощь во время проведения вступительной кампании;
- проживание в студенческом общежитии на время поступления и во время обучения;
- помощь в оформлении всех необходимых украинских документов;
- ежемесячную стипендию (социальную или академическую при успешном выполнении учебного плана).
Кроме того, подача документов и сдача вступительных экзаменов (в форме собеседования) – возможна онлайн.
Подробную информацию о возможности безопасно выехать из ВОТ, условиях поступления в учреждения высшего образования в Украине и контакты для связи можно получить здесь.
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