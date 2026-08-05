Как повернуть домик в другую сторону: головоломка со спичками

Головоломки, в которых нужно выкладывать и трансформировать фигурки из спичек, несмотря на кажущуюся простоту, не теряют популярности. Их особая магия заключается в том, что минимум материалов создает бесконечное пространство для интеллектуальных вызовов. Посмотрите на изображение ниже.

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Поэтому сегодня OBOZ.UA предлагает вам задачу, в которой дом, выложенный из палочек, нужно развернуть в другую сторону. Фигурка состоит из 10 спичек, чтобы справиться с задачей, переместите 2 из них.

Решение задачи потребует от вас отказаться от стандартного мышления и посмотреть на фигуру под другим углом. Если вам удастся преодолеть свои привычки, вы испытаете настоящее озарение.

Чтобы вам было проще, воспользуйтесь подсказкой: перемещать нужно только те спички, которые находятся внутри фигуры. Теперь попробуйте еще раз посмотреть на картинку с заданием и осмыслить ее с учетом этого обстоятельства. Не переходите к подсказке, пока не придумаете свой способ решения головоломки.

Главные истории дня

Итак, все, что вам нужно, чтобы выполнить поставленное задание, – это взять горизонтальную спичку, образующую нижнюю часть крыши, и переместить ее из левой половины домика в правую. А затем повернуть диагональную спичку в середине фигуры в противоположную сторону. Всего два движения, и домик действительно развернулся.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было превратить 4 квадрата в 2, убрав из фигуры всего две спички.

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