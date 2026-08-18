Как появляется радуга и почему она круглая? Учитель физики объяснил простыми словами

Радуга возникает благодаря тому, что солнечный свет проходит через множество капель воды в воздухе, преломляется, расщепляется на цвета и отражается внутри капель. А характерная круглая форма радуги связана с тем, под каким углом свет попадает в глаз наблюдателя.

Об этом рассказал учитель физики и информатики одной из киевских школ Руслан Цыганков в своем ролике. Видео он опубликовал на личной странице в Instagram в рамках рубрики "30 дней физики", где объясняет привычные явления с точки зрения науки. Например, ранее он рассказывал, как возникает мираж, а также за счет чего самолет держится в воздухе.

Что касается радуги, то, по словам педагога, увидеть ее можно при определенных четких условиях – после дождя, когда из-за облаков выходит солнце. В этот момент в воздухе остаются тысячи мелких капель воды. "Каждая капля становится словно маленькой стеклянной призмой", – пояснил Цыганков.

Далее он растолковал, что солнечный луч, переходя из воздуха в воду, меняет направление – то есть преломляется. Внутри капли белый солнечный свет раскладывается на отдельные цвета, образуя спектр.

Далее свет достигает внутренней поверхности капли и отражается от нее. Учитель сравнил этот процесс с отражением света от зеркала. После этого луч движется обратно, в направлении наблюдателя, и во второй раз выходит из капли в воздух. "Свет доходит до внутренней стенки капли и отражается от нее, как от зеркала", – рассказал педагог.

В то же время увидеть радугу можно не при любом расположении солнца и дождя. Как пояснил Цыганков, для этого источник света должен находиться позади человека, наблюдающего за явлением, а капли воды – впереди. "Радугу можно увидеть только в том случае, если солнце будет за спиной, а дождь – перед вами", – сказал учитель.

Отдельно он объяснил, почему радуга имеет форму дуги и почему при определенных условиях ее можно увидеть в виде полного круга. По его словам, вода в каплях отражает свет в разные стороны по определенному закону, и для глаз наблюдателя необходимы лучи, исходящие под одним углом. "Капли воды круглые, и они отражают свет одинаково во все стороны под одним и тем же углом – 42 градуса относительно вашего глаза", – сказал Цыганков.

Именно большое количество капель, находящихся под нужными углами к наблюдателю, и создает видимую дугу радуги. Фактически каждый человек видит свою собственную радугу, сформированную светом, который попадает в его глаза от определенной группы капель.

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