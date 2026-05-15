Как правильно: 'два хлопці' или 'два хлопця'?

Как правильно сказать на украинском – "два хлопці" или "два хлопця"? Этот вопрос часто вызывает сомнения даже у тех, кто хорошо владеет языком, ведь оба варианта можно услышать в разговорах. Между тем, школьникам нужно знать соответствующее правило, ведь задание с ним может быть на НМТ.

Видео дня

Репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна опубликовала в Instagram видео викторины, которую провела со своими ученицами. В ней девушки должны были быстро ответить на вопросы, которые входят в мультитест. И одна на вопрос про "двох хлопців" ответила правильно, а другая сделала ошибку. Поэтому OBOZ.UA предлагает быстро повторить правило сочетания числительных с существительными в украинском языке.

Итак, сочетание числительного с существительным зависит от того, какое числительное используется в сочетании слов. Падеж существительного должен выбираться по такому принципу:

число 1 (один, одна, одно) – существительное ставится в именительном падеже единственного числа:

один хлопець, одна книга

числа 2, 3, 4 (а также 22, 23, 24 и т.д., кроме 12-14) – существительное имеет форму именительного падежа множественного числа:

два хлопці, три книги

от числа 5 и более (а также 11-14, 25, 30, 100 и т.д.) – существительное ставится в родительном падеже множественного числа:

п’ять хлопців, десять книг

после дробных числительных – существительное употребляется в родительном падеже единственного числа:

півтора року, одна ціла і п’ять десятих метра

Важно: составные числительные согласуются по последнему слову ("двадцять три хлопці", но "дванадцять книг").

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем разница между украинскими словами "важкий" и "тяжкий"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!