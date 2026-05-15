Как правильно: "два хлопці" или "два хлопця"?
Как правильно сказать на украинском – "два хлопці" или "два хлопця"? Этот вопрос часто вызывает сомнения даже у тех, кто хорошо владеет языком, ведь оба варианта можно услышать в разговорах. Между тем, школьникам нужно знать соответствующее правило, ведь задание с ним может быть на НМТ.
Репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна опубликовала в Instagram видео викторины, которую провела со своими ученицами. В ней девушки должны были быстро ответить на вопросы, которые входят в мультитест. И одна на вопрос про "двох хлопців" ответила правильно, а другая сделала ошибку. Поэтому OBOZ.UA предлагает быстро повторить правило сочетания числительных с существительными в украинском языке.
Итак, сочетание числительного с существительным зависит от того, какое числительное используется в сочетании слов. Падеж существительного должен выбираться по такому принципу:
- число 1 (один, одна, одно) – существительное ставится в именительном падеже единственного числа:
один хлопець, одна книга
- числа 2, 3, 4 (а также 22, 23, 24 и т.д., кроме 12-14) – существительное имеет форму именительного падежа множественного числа:
два хлопці, три книги
- от числа 5 и более (а также 11-14, 25, 30, 100 и т.д.) – существительное ставится в родительном падеже множественного числа:
п’ять хлопців, десять книг
- после дробных числительных – существительное употребляется в родительном падеже единственного числа:
півтора року, одна ціла і п’ять десятих метра
Важно: составные числительные согласуются по последнему слову ("двадцять три хлопці", но "дванадцять книг").
