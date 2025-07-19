Как правильно на украинском: ''одне одного'' или ''один одного''? Об этой хитрости знают не все

Недаром известно высказывание французского философа Франсуа Вольтера, о том, что иностранный язык можно выучить за несколько лет, а родной надо учить всю жизнь. Украинский – тому доказательство, ведь даже ежедневно общаясь на нем, можно каждый раз узнавать что-то новое.

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Например, как правильно говорить "одне одного" или "один одного". В использовании этого местоимения есть одна хитрость, которую знают не все. Об этом в своем видео-уроке на YouTube рассказал языковед Александр Авраменко.

Языковед объяснил, что согласно украинскому правописанию,"один одного" надо говорить только тогда, когда речь идет о мужчинах. Так же, когда говорят о женщинах, используют выражение "одна одну".

"А вот когда речь идет о лицах разного пола, надо использовать средний род. То есть говорить – "одне одного"", – говорит он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском говорить "щоб" или "що б". Репетитор по украинскому языку поделилась правилом, которое легко запомнить.

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