Как правильно на украинском – "щоб" или "що б"? Репетиторка поделилась правилом, которое легко запомнить
Учительница украинского языка из Харькова, которая занимается подготовкой детей к НМТ, поделилась правилом, когда правильно писать слово "щоб" вместе, а когда – отдельно. По ее мнению, это запомнить очень просто.
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По словам Натальи, надо для проверки использовать слово "аби". Об этом она рассказала в видео на своей странице в Instagram.
Репетитор объясняет, что если "щоб" можно заменить на "аби", тогда этот союз мы пишем вместе. Если же по смыслу "аби" не подходит, "що б" правильно писать отдельно.
Для примера Наталья приводит два предложения:
Ранее OBOZ.UA писал о том, что искусственный интеллект хотят привлечь к проверке заданий НМТ.
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