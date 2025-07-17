Как правильно на украинском – ''щоб'' или ''що б''? Репетиторка поделилась правилом, которое легко запомнить

Учительница украинского языка из Харькова, которая занимается подготовкой детей к НМТ, поделилась правилом, когда правильно писать слово "щоб" вместе, а когда – отдельно. По ее мнению, это запомнить очень просто.

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По словам Натальи, надо для проверки использовать слово "аби". Об этом она рассказала в видео на своей странице в Instagram.

Репетитор объясняет, что если "щоб" можно заменить на "аби", тогда этот союз мы пишем вместе. Если же по смыслу "аби" не подходит, "що б" правильно писать отдельно.

Для примера Наталья приводит два предложения:

"Що б вы сказали, если бы я не приехал" (в этом предложении "що б" на "аби" заменить нельзя). "Я крыльев у Бога прошу, щоб взлететь домой" (здесь "щоб" пишется слитно, потому что его можно заменить союзом "аби").

Ранее OBOZ.UA писал о том, что искусственный интеллект хотят привлечь к проверке заданий НМТ.

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