Как правильно на украинском: ''піти за хлібом'' или ''піти по хліб''?

Говоря на украинском, иногда у нас возникают вопросы, как сказать правильное то или иное словосочетание. Например, піти за хлібом" или "піти по хліб".

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Именно это предложение часто можно услышать с ошибкой. Так идем мы "по воду", "по гриби", "по хліб" или "за водою", "за грибами", "за хлібом", читайте в материале OBOZ.UA.

Языковед Борис Антоненко-Давидович объясняет, что это зависит от того понятия, которое человек вкладывает в предложение: если речь идет о цели движения, то надо ставить предлог ПО ("Ми ходили по гриби". - П. Воронько), если направление движения – предлог ЗА ("Пливи, косо, тихо за водою, а я піду слідом за тобою". – Народная песня), пишет сайт Мова – ДНК нации.

Филолог Александр Авраменко в своем видео на YouTube также отметил, что когда речь идет о направлении движения, предлог "по" – является единственным правильным.

"Ни в коем случае не говорите "піти за грибами" или "піти за хлібом", – уточняет языковед.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском: скурпульозний или скрупульозний?

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