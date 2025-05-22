Как правильно: скурпульозний или скрупульозний?

Употребляя сложные слова надо быть очень внимательными. Потому что иногда ошибочное произношение может стать привычным, и уже большинство путает, как же говорить правильно.

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В частности, сегодня поговорим о слове "скрупулезний" или "скурпулезний". Как все-таки говорить его без ошибки на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

По словам языковедов, в украинском языке слова скурпульозний – нет. А то, что требует особой точности, называют словом скрупулезний .

"Многие люди неправильно пишут это слово. Обратите внимание: не "СКУРпульозний", а "скРУПулезний"", – отметил языковед Александр Авраменко в своем видео уроке на YouTube.

Филолог объяснил, что слово "скрупул" происходит из латыни и означает маленький острый камешек. Также он назвал слова синонимы в украинском языке: клопіткий, кропіткий, клопітливий і ретельний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сказать на украинском "однофамілець".

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