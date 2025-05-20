Как сказать на украинском 'однофамилец': ответ вас удивит

Когда речь идет о двух людях с одинаковой фамилией, мы привычно слышим слово "однофамилец". Это слово не считается суржиком, но в украинском языке ему есть отличная замена.

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Языковеды говорят, что лучше заменить его синонимом "тезко". Почему именно так читайте в материале OBOZ.UA

По словам доктора филологических наук Александра Пономарива, уместно использовать термин "тезко" или "тезка". Об этом он рассказал в своем блоге, отвечая на вопрос читателя.

"Вместо "однофамілець" можно говорить тезкО, женское – тЕзка. Так называют людей не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией", – пояснил языковед.

Это мнение поддерживает и филолог Александр Авраменко. Хотя он в своем видео уроке и объясняет, что слово "однофамілець" не является суржиковым, и использовать его не будет считаться ошибкой, все же в украинском языке есть синоним "тезко".

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