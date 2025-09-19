Как правильно на украинском – поїзд или потяг? Ответ вас удивит

В украинском языке существует два слова, которыми называют железнодорожный транспорт – это поїзд и потяг. Но споры, какое из них является более правильным, встречаются довольно часто.

Видео дня

Многие считают слово "поїзд" калькой с русского, поэтому употребляет только "потяг". Так ли это на самом деле, и какое же из этих слов будет более правильным, читайте в материале OBOZ.UA

На сайте slovnyk.ua указано, что поїзд – это ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива. А вот первое значение слова "потяг" – это о внутренней потребности делать что-то или быть где-то. И только как второе значение указано, что это устаревшее поэтическое значение поїзда.

Этого же мнения придерживается и учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева. В своем видео на YouTube она говорит о том, что слово "поїзд" является более современным и именно его в своих объявлениях на вокзале и всех официальных документах использует Укрзалізниця.

А вот репетитор по украинскому языку Анна в своем видео на TikTok говорит, что эти слова являются синонимами, и употреблять можно оба. Однако тоже отмечает, что у слова "потяг" есть и другое значение.

Языковед Александр Авраменко также называет слова "поїзд" и "потяг" синонимами, однако он уверен, что именно "поїзд" является наиболее распространенным в украинском языке. Кроме того, филолог отметил, что когда на вокзале объявляют о том, что поезд все еще ждет своих пассажиров, правильно говорить "посадка на поїзд триває", а не продовжуєтся.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть рассмешил украинский аналог слова "собутыльник" и феминитив от него.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!