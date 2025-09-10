Как правильно на украинском – "шнурки" или "шнурівки"? Между этими словами есть разница

Анна Боклажук
Моя Школа
Большинство украинцев используют слово "шнурівка" в значении веревки, которой зашнуровывают обувь. Потому что существует мнение, что слово "шнурки" – это россиянизм.

Однако, это не так. На самом деле в украинском языке используются оба слова, однако между ними есть разница. Что же означает каждое из этих слов, и когда какое стоит говорить, читайте в материале OBOZ.UA

Дело в том, что "шнурки" – это именно отрезок веревки, который нужен для того, чтобы зафиксировать обувь на ноге.

Тогда как "шнурівка" может использоваться, как в том же значении, что и "шнурки", так и как веревка для затягивания корсета или даже стопки документов. То есть, все, что требует стягивания.

Итак, если вам нужно сказать именно об обуви, то правильным будет использовать слово "шнурки".

