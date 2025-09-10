Как правильно на украинском – ''шнурки'' или ''шнурівки''? Между этими словами есть разница

Большинство украинцев используют слово "шнурівка" в значении веревки, которой зашнуровывают обувь. Потому что существует мнение, что слово "шнурки" – это россиянизм.

Видео дня

Однако, это не так. На самом деле в украинском языке используются оба слова, однако между ними есть разница. Что же означает каждое из этих слов, и когда какое стоит говорить, читайте в материале OBOZ.UA

Дело в том, что "шнурки" – это именно отрезок веревки, который нужен для того, чтобы зафиксировать обувь на ноге.

Тогда как "шнурівка" может использоваться, как в том же значении, что и "шнурки", так и как веревка для затягивания корсета или даже стопки документов. То есть, все, что требует стягивания.

Итак, если вам нужно сказать именно об обуви, то правильным будет использовать слово "шнурки".

Ранее OBOZ.UA писал о том, есть ли в украинском языке разница между словами "Дякую" и "Спасибі".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!