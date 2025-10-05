Как правильно на украинском – ''у Львів'' или ''до Львова''? Запомните один нюанс

Каждый раз, когда человек говорит о предстоящей поездке в другой город, можно допустить ошибку в употреблении предлога. Кто-то говорит "їду до Львова", а кто-то – "їду у Львів".

О том, как все же говорить правильно, на своей странице в TikTok рассказала филолог Мария Словолюб. Она объяснила, что нужно запомнить один важный нюанс.

"На самом деле имеет значение, какой предлог вы употребляете – "у/в" или "до". Запомните – если действие направлено в середину предмета или пространства, нужно употреблять "у/в", а если действие направлено в направлении – тогда уместно употребить предлог "до"", – рассказывает она о простом правиле.

То есть, если вы говорите, что направляетесь в какой-то город, то правильно сказать "я їду до Львова". Если же вы уже там – тогда говорим "я вже у Львові".

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском название города в родительном падеже: "їхати до Львову" или "до Львова".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!