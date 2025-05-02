Никогда не езжайте 'до Львову': как правильно говорить по-украински

Львов – прекрасный украинский город, который является одной из туристических локаций. Но не все знают, что не стоит ехать "до Львову" – нужно ехать "до Львова".

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Да, речь идет о правописании и произношении названия города в падеже. Как же правильно говорить на украинском языке читайте в материале на OBOZ.UA.

"В родительном падеже в названиях городов нужно использовать окончание "а" или "я"", – объясняет языковед Александр Авраменко в видео на YouTube.

Также эксперт добавляет, что есть варианты, когда правильно использовать окончание "у" или "ю". Речь идет о названиях, состоящих из двух слов.

"Например, "міста Кривого Рогу" или "з села Зеленого Гаю", – приводит варианты филолог.

Кроме того, согласно правилам, лучше говорить "поїхав до Львова", а не "поїхав у Львів": предлог "у" ("в") указывает, что действие направлено внутрь предмета, пространства, а "до" – что действие происходит по направлению к ним. То есть, когда речь идет о движении к городу, селу, поселку, то нужно ставить предлог "до". Если же цель движения в определенном направлении сопровождается еще дополнительными пояснениями, тогда после них может стоять вместо предлога "до" – "у" : "Ми їздили на екскурсію у Львів".

Ранее OBOZ.UA писал то, как правильно на украинском называть Латвию, Литву и Эстонию и почему нельзя говорить Прибалтика.

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