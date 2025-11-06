Как правильно написать адрес: нюансы, о которых не все знают

Несмотря на то, что бумажные письма сегодня довольно редкая вещь, знать о том, как правильно писать адрес и оформлять конверты – важно. Ведь многие делают это неправильно.

В частности, важно понимание отделения составляющих адреса и написания номера дома. Эти и другие нюансы, о которых знают не все, читайте в материале OBOZ.UA

Требования к написанию адреса на почтовом конверте

Адрес получателя надо размещать в правом нижнем углу конверта, а адрес отправителя – в левом верхнем углу. Оба адреса следует выравнивать по левому краю. Кроме того, важно обязательно указывать почтовый индекс в каждом адресе, разъясняет на своей Facebook-странице Блог редактора Елена Филоненко.

Каждый элемент адреса важно отделять запятой: область, район, улица, номер дома, номер квартиры. Если в номере дома есть буква, она пишется заглавной и через дефис после номера. Номер квартиры или офиса пишется после запятой (не через дробь).

Последовательность:

Имя получателя: Для физических лиц: указывается фамилия, имя и отчество.

Для юридических лиц: полное название организации, а также должность, имя и фамилия контактного лица. Название улицы (проспекта, переулка и т.д.), номер дома (с обозначением корпуса, если есть) и номер квартиры или офиса. Название населенного пункта. Название района. Название области. Почтовый индекс (обязательный элемент).

Оформление международных почтовых отправлений

Для международного отправления все данные надо писать используя латинские буквы и арабские цифры. Обратите внимание, что писать адрес надо черными, синими или фиолетовыми чернилами. Использование красного, желтого или зеленого цветов не допускается, пишет сайт centreoffice.

Последовательность:

Имя получателя Номер дома (перед названием улицы) Название населенного пункта Почтовый индекс Страна назначения.

Оформление адреса для писем в организации

Правила написания писем для организаций и юридических лиц разъясняют на сайте vk24.

Если письмо направляется не конкретному должностному лицу, а всей организации или структурному подразделению, то их наименования подают в именительном падеже. Например: Центр информационных технологий.

В случае адресации руководителю юрлица или его заместителю наименование юрлица должно быть составной частью названия должности адресата, которую указывают в дательном падеже.

При отправке документа руководителю структурного подразделения название юрлица указывают в именительном падеже, а должность, имя и фамилию – в дательном.

Если документ адресуют многим юрлицам, адресата указывают обобщенно в дательном падеже. Например: Научным учреждениям и высшим учебным заведениям.

Кроме того, стоит заметить, что на украинском правильно писать отправить письмо "на адресу" а не "за адресою". Как объясняется на сайте onlinecorrector, если к конструкции на адрес можно задать вопрос "куда?", то надо использовать нормативный вариант "на адресу".

А сайт Мова – ДНК нации уточняет, что словосочетания "на адресу" и "за адресою" имеют разное значение. Выражение "на адресу" указывает на направление действия (можно задать вопрос "Куда?"). А выражение "за адресою" указывает на место действия (можно задать вопрос "Где?").

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему Иван Франко употреблял латинскую букву j и писал "шч" вместо "щ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!