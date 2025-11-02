Можно увидеть на купюре 20 гривен: почему Иван Франко употреблял латинскую букву j и писал 'шч' вместо 'щ'

Выдающийся украинский поэт Иван Франко в своих текстах употреблял латинскую букву j и писал "шч" вместо "щ". По словам лингвиста и автора блога Istoria Movy Андрея Андрусяка, он использовал так называемую драгомановку.

Это можно заметить, если внимательно рассмотреть текст Франко на купюре 20 гривен. В интервью для BBC, лингвист объясняет, что это была обычная кириллическая азбука, то есть те буквы, которые мы имеем сейчас, но также там присутствовала латинская j.

"Еще в той азбуке не было таких букв, как "я", "е", "ю". Франко вместо них употреблял в начале слова "ja", "ju", "je", – говорит Андрусяк.

Также языковед уточняет, что особенностью этой азбуки было то, что в ней не использовалась буква "щ", вместо нее писали "шч".

