Как правильно назвать на украинском 'права' и 'прицеп' для авто

В повседневной речи мы часто используем слова, которые кажутся привычными, но не они соответствуют нормам современного украинского языка. Многие такие названия закрепились еще с советских времен или являются прямыми кальками с русского.

Видео дня

В официальных документах и правилах дорожного движения эти термины давно не используются. . OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть основные автомобильные понятия на украинском.

Почему стоит забыть о "правах" и "техпаспорте"

В разговорной речи слово "права" используется чрезвычайно часто, но с точки зрения официальной терминологии оно является неправильным. Документ, который дает человеку право управлять транспортным средством, имеет четкое название – посвідчення водія.

Аналогичная ситуация и со словом "техпаспорт". Главный сервисный центр МВД отмечает: документа с таким названием в украинском правовом поле не существует. Правильное и официальное название – відоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Существуют ли еще МРЭО и "инспекторы"

Название МРЭО также давно потеряло актуальность. Эти подразделения прекратили работу еще несколько лет назад. Сейчас все услуги, связанные с регистрацией транспортных средств, обменом документов и сдачей экзаменов, предоставляют сервісні центри МВС або їхні територіальні підрозділи (ТСЦ МВС)

Так же неправильно называть человека, который принимает практический экзамен по вождению, инспектором. Корректное название – экзаменатор или администратор сервисного центра МВД. Соответственно, вместо фразы "сдать на права" правильно говорить "сдать экзамены" и получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Как правильно называть элементы безопасности в авто

В правилах дорожного движения и официальных документах используется термин "ремень безопасности", а не "пасок безпеки". Хотя второй вариант широко употребляемый в быту, нормативной является именно форма "ремень".

Еще одна распространенная ошибка – слово "прицеп". На украинском языке правильно говорить "причіп".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно – закордон чи за кордон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.