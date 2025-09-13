Как правильно писать на украинском – ''ріст'' или ''зріст''?

Под влиянием русского языка в словарном запасе многих украинцев есть слова, которые заимствованы. И пройдет еще немало времени, пока все эти слова будут полноценно заменены на исконно украинские.

Например, многие используют слово "ріст", когда рассказывают о том, что достигли повышения в карьере или прослушали какой-то важный курс о самопознании. Однако, это является ошибкой. Как же говорить правильно, читайте в материале OBOZ.UA.

Дело в том, что слова "зріст" и "ріст" не являются синонимами – у них разное значение. И несмотря на то, что "ріст" есть в украинских словарях, более правильно будет говорить "зростання" – именно так лучше всего описывать свои новые достижения. А слово"ріст" – является калькой с русского, хотя и довольно часто употребляется в разговорном украинском. Об этом говорится в видео на YouTube-канале "Про мову"

Если же мы говорим именно о длине тела человека, то здесь единственным правильным будет существительное "зріст".

Ранее OBOZ.UA писал о том, какая разница между словами "шнурки" и "шнуровки".

