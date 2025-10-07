Как правильно поставить ударение в слове "затишний": вы будете удивлены
Украинский язык мелодичен и многогранен. И именно поэтому вопрос ударения в нем порой вызывает споры даже среди филологов.
Одно из таких "каверзных" слов – затишний. OBOZ.UA рассказывает, как правильно его подчеркивать.
По современным словарям оба ударения считаются правильными.
Ми провели вечір у зАтишній кав’ярні біля старого театру.
На вулиці стояла затИшна погода без найменшого подиху вітру.
Поэтому двойное ударение в слове "затишний" – это не ошибка.
Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это те слова, которые когда-то имели два или другие варианты ударения, но впоследствии были изменены или ограничены под влиянием другой языковой традиции.
Для примера можно привести слова"простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двоякое ударение (прóстий / прости́й, такóж / тáкож, зáвжди / завждú). Но историки языка отмечают, что раньше ударение было только одно: прóстый, такóж, зáвжди. Затем эти формы приблизили к русским: прости́й – простóй, тáкож – тáкже и т.д.
Непростая ситуация и со словом "гетьман". Словарь Гринченко подает его с ударением на втором слоге – гетьмáн, тогда как в современных словарях закрепился вариант гéтьман. Интересно, что производные слова до сих пор сохраняют старое произношение: гетьмáнич, гетьмáнша, гетьмáнство..
Ударение – не мелочь, а часть нашей языковой идентичности. От него зависит не только мелодика, но и культурная самобытность украинского языка.
